Мультфильм Уэса Андерсона «Собачий остров» откроет Берлинале

68-й Берлинский международный кинофестиваль
откроется мультфильмом Уэса Андерсона «Собачий остров»
. Показ станет мировой премьерой анимационной ленты, отмечает пресс-служба смотра.
«Я очень рад, что Уэс Андерсон снова начнёт соревнование в Берлине. "Собачий остров" станет первым за историю киносмотра анимационным фильмом, который откроет фестиваль», —
опубликовано обращение директора фестиваля Дитера Косслика
на сайте Берлинале
.
Это уже четвёртая работа Андерсона, включённая в программу Берлинского фестиваля. Ранее в смотре принимали участие его фильмы «Семейка Тененбаум»
, «Водная жизнь»
и «Отель "Гранд Будапешт"»
, открывший 64-й Берлинале и получивший «Серебряного медведя».
«Собачий остров», чей международный прокат намечен на апрель 2018 года, поведает зрителю о 12-летнем подростке, отправившемся в путешествие по Японии в поисках своей собаки. Свои голоса персонажам мультфильма подарили Эдвард Нортон
, Лив Шрайбер
, Билл Мюррей
, Тильда Суинтон
, Скарлетт Йоханссон
, Йоко Оно
и другие актёры.
68-й Берлинский кинофестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля
.
обсуждение >>