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Мультфильм Уэса Андерсона «Собачий остров» откроет Берлинале

4 декабря
2017 год

Новости кино >>
4 декабря 2017
68-й Берлинский международный кинофестиваль откроется мультфильмом Уэса Андерсона «Собачий остров». Показ станет мировой премьерой анимационной ленты, отмечает пресс-служба смотра.

Мультфильм Уэса Андерсона «Собачий остров» откроет Берлинале

«Я очень рад, что Уэс Андерсон снова начнёт соревнование в Берлине. "Собачий остров" станет первым за историю киносмотра анимационным фильмом, который откроет фестиваль», — опубликовано обращение директора фестиваля Дитера Косслика на сайте Берлинале.

Это уже четвёртая работа Андерсона, включённая в программу Берлинского фестиваля. Ранее в смотре принимали участие его фильмы «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь» и «Отель "Гранд Будапешт"», открывший 64-й Берлинале и получивший «Серебряного медведя».

«Собачий остров», чей международный прокат намечен на апрель 2018 года, поведает зрителю о 12-летнем подростке, отправившемся в путешествие по Японии в поисках своей собаки. Свои голоса персонажам мультфильма подарили Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие актёры.

68-й Берлинский кинофестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля.
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