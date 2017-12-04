104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров

Осенне-зимний кинорынок, который недавно завершился в Москве, по традиции радует участников, среди которых подавляющее большинство представителей кинотеатров, новинками отечественного кино. Что, впрочем, и не удивительно, так как впереди так называемая «новогодняя битва», в последние годы сосредотачивающаяся исключительно на произведениях российского кинематографа. Рассказываем, какие новые отечественные фильмы и когда зрителям ждать в кинотеатрах.
фото: 104-й Российский кинорынок
Самое масштабное и потенциально кассовое российское кино в последние годы уходит к крупным дистрибьюторам – представителям зарубежных студий, как WDSSPR или UPI, а также к компании «Централ Партнершип». Именно с них мы и начнем обзор.
Так, в пакете ЦПШ, прокатывавшей кассовые хиты «Легенда №17» и «Экипаж» – новая спортивная драма «Движение вверх». От тех же продюсеров и сценариста, что и указанные выше фильмы, но в постановке Антона Мегердичева, режиссера фильма «Метро». Картину «Движение вверх», которая выйдет в прокат аккурат к новогодним праздникам (28 декабря), показали на кинорынке полностью. История победы сборной СССР по баскетболу над американцами во время Мюнхенской Олимпиады была принята участниками рынка с восторгом. Больше про фильм мы пока рассказать не можем, так как для прессы действует эмбарго. ЦПШ, впрочем, собирается участвовать в «новогодней битве» не только с «Движением вверх», но и с семейным фильмом «Новогодний переполох» (14 декабря), главную роль в которой исполнил Владимир Меньшов, а также с комедией «Ночная смена», где Владимир Яглыч и Павел Деревянко превратятся из сварщиков в стриптизеров.
Российский Disney будет выпускать три отечественные картины. Это психологический триллер «Селфи» с Константином Хабенским в роли писателя и его двойника, снимал фильм Николай Хомерики. В кинотеатрах фильм появится 1 февраля. Кроме того, в пакете Disney появилась новая работа Алексея Германа младшего«Довлатов», дата ее проката, правда, пока не известна. Также была названа дата выхода в прокат продолжения семейной комедии «Супербобровы», где появятся новые герои. Она появится на экранах 25 октября 2018 года – в дату «Последнего богатыря», который стал самым кассовым отечественным фильмом в новейшей истории проката. Кстати, представители Disney и компании Yellow, black and white, которые участвовали в производстве фильма, намекнули на его продолжение.
Компания UPI пока сосредоточится только на одном российском проекте – комедии «Я худею» с Сашей Бортич в роли девушки, собравшейся сбросить вес. О фильме мы подробно писали со съемок. В прокат «Я худею» выйдет 8 марта – судя по реакции зала на отрывок из фильма, ленту в праздничные выходные будет ждать кассовый успех.
фото: Ирина Горбачева на съемках фильма "Я худею"/пресс-служба картины
Как всегда, большое количество отечественных проектов – в пакетах компаний «Наше кино» и «Каропрокат». Первая по традиции выпустит к новогодним праздникам новую часть «богатырской франшизы» – «Три богатыря и принцесса Египта». Мультфильм пополнится новыми героями, а его действие неожиданно будет развиваться именно что на Новый год. 24 мая состоится релиз другого мультфильма «Нашего кино» – музыкальной сказки «Садко», в озвучании которой принимают участие Михаил Ефремов, Мария Шалаева и Любовь Аксенова. Мультфильм рассказывает «про паренька, который мечтал стать музыкантом и найти большую любовь, но оказался на дне».
фото: Съемки фильма "Ну, здравствуй, Оксана Соколова"/кинокомпания "Профит"
Также в пакете «Нашего кино» три больших фантастических проекта. 18 января на экраны выйдет фильм «Скиф» режиссера Рустама Мосафира. Дата выхода долгостроя «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай» все еще не известна – российский релиз по-прежнему зависит от решения китайских партнеров по выпуску фильма в прокат в Поднебесной. И наконец в январе 2019-го до кинотеатров дойдет фантастический проект Джаника Файзиева«Вратарь Галактики». В середине декабря появится тизер ленты, по которому зрители смогут оценить масштаб картины.
Наибольшее число российский проектов разного жанра и разного кассового потенциала – у «Каропрокат». Так, в ее пакете сразу три анимационных фильма, ближайший из которых «Чудо-юдо», он выйдет уже 1 января, в том числе и в формате 3D. Также компания выпустит мультфильм «Гурвинек и волшебный музей» (дата выхода пока не известна) и новых «Смешариков. Дежавю» (26 апреля), где будет сразу два Кроша и целых четыре временных эпохи, куда попадут главные герои.
фото: Кадр из м/ф "Гурвинек и волшебный музей"
Другим ближайшим релизом компании станет комедия «Zомбоящик», произведенная Comedy club production с участием минимум 30 звезд ТНТ. Как отметили создатели этой ленты, в фильме «нет идеи, смысла, философии», а есть «тупо юмор и эксперимент» и даже диалогов, а «только шутки, которые сменяют одна другую». Такой специфический российский ответ «Муви 43» выйдет в прокат 25 января. 1 марта «Каропрокат» выпустит уже давно находящийся в производстве триллер «За гранью реальности», в котором принимает участие Антонио Бандерас. Он, по всей видимости, приедет на московскую премьеру картины. 5 апреля зрителей ждет «Гоголь. Вий», создатели картины надеются переплюнуть результаты первой части и собрать 700 млн рублей. На 3 мая переехала военная драма «Собибор», ставшая режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. В начале августа «Каропрокат» выпустит ромком «Килиманджара», одну из ролей в котором сыграл Павел Прилучный, а 27 сентября зрители смогут уже полюбоваться на Данилу Козловского в образе приморского гопника в фильме «На районе»Ольги Зуевой. 11 октября на экраны выйдет фильм в стихах «Клубаре» (читать как «кабаре») от творческого объединения «Газгольдер» во главе с рэпером Бастой. На кинорынке показали ролик будущего фильма, и в нем действительно все стараются говорить в рифму. Главную роль играет Евгений Стычкин.
Еще компания анонсировала четыре проекта на 2019 год. В частности, 24 января наконец должен выйти фантастический экшн «Кома», который довольно давно находится в производстве. Среди актеров в нем – Алексей Серебряков, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Милош Бикович и другие. Пока нет дат выхода у еще трех проектов. Об одном из них – «Робо» – мы писали с питчинга Министерства культуры, где проект получил государственную финансовую поддержку. На кинорынке Гевонд Андреасян также анонсировал новый киноальманах «Папы» (как «Мамы» только про пап) и антиутопию «Мы» по одноименному роману Евгения Замятина. Режиссером последней выступит дебютант Гамлет Дульян, а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором» и «Черной молнией».
В пакетах других дистрибьюторов российских фильмов не так много. Например, компания «Люксор» выпустит 18 января комедию «Каникулы президента», где знакомый по КВН и Comedy Club двойник Путина Дмитрий Грачев изображает президента на отдыхе, который еще сложнее работы. Насколько это действительно смешно, понять было невозможно.
фото: Кадр из фильма "Каникулы президента"
«Базелевс», естественно, подготовил к Новому году очередные «Елки» – новые и действительно более веселые, чем предыдущие (фильм на кинорынке показали полностью, в целом он вызвал довольно позитивную реакцию зала), креативным продюсером и режиссером одной из новелл выступил Жора Крыжовников. Также в январе (точная дата пока не известна) компания выпустит фильм в жанре десктоп, полюбившийся «Базелевсу» после хоррора «Убрать из друзей». На этот раз это, правда, будет комедия «Днюха!» в режиссуре Романа Каримова.
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