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104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров

4 декабря
2017 год

Новости кино >>
4 декабря 2017
Осенне-зимний кинорынок, который недавно завершился в Москве, по традиции радует участников, среди которых подавляющее большинство представителей кинотеатров, новинками отечественного кино. Что, впрочем, и не удивительно, так как впереди так называемая «новогодняя битва», в последние годы сосредотачивающаяся исключительно на произведениях российского кинематографа. Рассказываем, какие новые отечественные фильмы и когда зрителям ждать в кинотеатрах.

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
фото: 104-й Российский кинорынок

Самое масштабное и потенциально кассовое российское кино в последние годы уходит к крупным дистрибьюторам – представителям зарубежных студий, как WDSSPR или UPI, а также к компании «Централ Партнершип». Именно с них мы и начнем обзор.

Так, в пакете ЦПШ, прокатывавшей кассовые хиты «Легенда №17» и «Экипаж» – новая спортивная драма «Движение вверх». От тех же продюсеров и сценариста, что и указанные выше фильмы, но в постановке Антона Мегердичева, режиссера фильма «Метро». Картину «Движение вверх», которая выйдет в прокат аккурат к новогодним праздникам (28 декабря), показали на кинорынке полностью. История победы сборной СССР по баскетболу над американцами во время Мюнхенской Олимпиады была принята участниками рынка с восторгом. Больше про фильм мы пока рассказать не можем, так как для прессы действует эмбарго. ЦПШ, впрочем, собирается участвовать в «новогодней битве» не только с «Движением вверх», но и с семейным фильмом «Новогодний переполох» (14 декабря), главную роль в которой исполнил Владимир Меньшов, а также с комедией «Ночная смена», где Владимир Яглыч и Павел Деревянко превратятся из сварщиков в стриптизеров.

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В февральским праздникам «Централ Партнершип» выпустит фантастическую драму «Рубеж» с Павлом Прилучным в главной роли. 1 марта на экраны выйдет участвовавшая в конкурсе ММКФ мелодрама «Купи меня» Вадима Перельмана. Главным релизом апреля для компании станет режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер», где сыграет сам актер, а также Ирина Горбачева, Андрей Смоляков и Владимир Ильин. На сентябрь запланирован прокат нового хоррора Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых», где главную роль исполнила уже знакомая зрителям по фильму «Невеста» Виктория Агалакова.

Впечатляющий пакет также из пяти российских проектов и в арсенале компании WDSSPR. Главной новостью презентации стала дата релиза фильма Сергея Мокрицкого «Черновик». Его выпустит российский офис Sony Pictures. Они же будут отвечать и за прокат мелодрамы про фигурное катание «Лед» (14 февраля) от создателей фильмов «Напарник» и «Притяжение» – студии «Водород». На кинорынке картина – с участием Марии Ароновой, Ксении Раппопорт, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и Александра Петрова – была показана полностью, однако вызвала противоположные отклики со стороны представителей кинотеатров.

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Российский Disney будет выпускать три отечественные картины. Это психологический триллер «Селфи» с Константином Хабенским в роли писателя и его двойника, снимал фильм Николай Хомерики. В кинотеатрах фильм появится 1 февраля. Кроме того, в пакете Disney появилась новая работа Алексея Германа младшего «Довлатов», дата ее проката, правда, пока не известна. Также была названа дата выхода в прокат продолжения семейной комедии «Супербобровы», где появятся новые герои. Она появится на экранах 25 октября 2018 года – в дату «Последнего богатыря», который стал самым кассовым отечественным фильмом в новейшей истории проката. Кстати, представители Disney и компании Yellow, black and white, которые участвовали в производстве фильма, намекнули на его продолжение.

Компания UPI пока сосредоточится только на одном российском проекте – комедии «Я худею» с Сашей Бортич в роли девушки, собравшейся сбросить вес. О фильме мы подробно писали со съемок. В прокат «Я худею» выйдет 8 марта – судя по реакции зала на отрывок из фильма, ленту в праздничные выходные будет ждать кассовый успех.

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
фото: Ирина Горбачева на съемках фильма "Я худею"/пресс-служба картины

Как всегда, большое количество отечественных проектов – в пакетах компаний «Наше кино» и «Каропрокат». Первая по традиции выпустит к новогодним праздникам новую часть «богатырской франшизы» – «Три богатыря и принцесса Египта». Мультфильм пополнится новыми героями, а его действие неожиданно будет развиваться именно что на Новый год. 24 мая состоится релиз другого мультфильма «Нашего кино» – музыкальной сказки «Садко», в озвучании которой принимают участие Михаил Ефремов, Мария Шалаева и Любовь Аксенова. Мультфильм рассказывает «про паренька, который мечтал стать музыкантом и найти большую любовь, но оказался на дне».

В числе игровых релизов компании – сразу две комедии. Это «О чем говорят мужчины. Продолжение» (22 февраля), где участники «Квартета И» вновь будут обсуждать свои насущные проблемы – с деньгами и женщинами, для чего, правда, отправятся в Санкт-Петербурге. 8 марта выйдет комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» с Виктором Добронравовым и Валентиной Мазуниной в главных ролях. Об этом фильме мы также подробно писали со съемочной площадки. На кинорынке показали первые 30 минут картины, и, судя по реакции зала, комедия удалась.

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
фото: Съемки фильма "Ну, здравствуй, Оксана Соколова"/кинокомпания "Профит"

Также в пакете «Нашего кино» три больших фантастических проекта. 18 января на экраны выйдет фильм «Скиф» режиссера Рустама Мосафира. Дата выхода долгостроя «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай» все еще не известна – российский релиз по-прежнему зависит от решения китайских партнеров по выпуску фильма в прокат в Поднебесной. И наконец в январе 2019-го до кинотеатров дойдет фантастический проект Джаника Файзиева «Вратарь Галактики». В середине декабря появится тизер ленты, по которому зрители смогут оценить масштаб картины.

Наибольшее число российский проектов разного жанра и разного кассового потенциала – у «Каропрокат». Так, в ее пакете сразу три анимационных фильма, ближайший из которых «Чудо-юдо», он выйдет уже 1 января, в том числе и в формате 3D. Также компания выпустит мультфильм «Гурвинек и волшебный музей» (дата выхода пока не известна) и новых «Смешариков. Дежавю» (26 апреля), где будет сразу два Кроша и целых четыре временных эпохи, куда попадут главные герои.

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
фото: Кадр из м/ф "Гурвинек и волшебный музей"

Другим ближайшим релизом компании станет комедия «Zомбоящик», произведенная Comedy club production с участием минимум 30 звезд ТНТ. Как отметили создатели этой ленты, в фильме «нет идеи, смысла, философии», а есть «тупо юмор и эксперимент» и даже диалогов, а «только шутки, которые сменяют одна другую». Такой специфический российский ответ «Муви 43» выйдет в прокат 25 января. 1 марта «Каропрокат» выпустит уже давно находящийся в производстве триллер «За гранью реальности», в котором принимает участие Антонио Бандерас. Он, по всей видимости, приедет на московскую премьеру картины. 5 апреля зрителей ждет «Гоголь. Вий», создатели картины надеются переплюнуть результаты первой части и собрать 700 млн рублей. На 3 мая переехала военная драма «Собибор», ставшая режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. В начале августа «Каропрокат» выпустит ромком «Килиманджара», одну из ролей в котором сыграл Павел Прилучный, а 27 сентября зрители смогут уже полюбоваться на Данилу Козловского в образе приморского гопника в фильме «На районе» Ольги Зуевой. 11 октября на экраны выйдет фильм в стихах «Клубаре» (читать как «кабаре») от творческого объединения «Газгольдер» во главе с рэпером Бастой. На кинорынке показали ролик будущего фильма, и в нем действительно все стараются говорить в рифму. Главную роль играет Евгений Стычкин.

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
фото: 104-й Российский кинорынок

«Каропрокат» продолжает активное сотрудничество с компанией Гевонда и Сарика Андреасянов «Большое кино». Уже 8 февраля этот тандем выпустит комедию «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» с Настасьей Самбурской, Вадимом Галыгиным и Романом Юнусовым. Комедийный марафон продолжится 9 мая, когда на экраны выйдет «Счастья! Здоровья!» про три не похожих друг на друга свадьбы. На 14 июня запланирован хоррор «Фото на память» от оператора «Невесты» и «Пиковой дамы» Антона Зенковича. Опять же на летнюю дату 19 июля, которую обычно не жалуют российские кинематографисты, назначен релиз драмы «Непрощенный», основанной на истории осетинского архитектора Виталия Калоева, семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером, после чего Калоев убил авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновником этой трагедии. Главную роль в фильме, режиссером которого выступил сам Сарик Андреасян, сыграл Дмитрий Нагиев.

Еще компания анонсировала четыре проекта на 2019 год. В частности, 24 января наконец должен выйти фантастический экшн «Кома», который довольно давно находится в производстве. Среди актеров в нем – Алексей Серебряков, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Милош Бикович и другие. Пока нет дат выхода у еще трех проектов. Об одном из них – «Робо» – мы писали с питчинга Министерства культуры, где проект получил государственную финансовую поддержку. На кинорынке Гевонд Андреасян также анонсировал новый киноальманах «Папы» (как «Мамы» только про пап) и антиутопию «Мы» по одноименному роману Евгения Замятина. Режиссером последней выступит дебютант Гамлет Дульян, а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором» и «Черной молнией».

В пакетах других дистрибьюторов российских фильмов не так много. Например, компания «Люксор» выпустит 18 января комедию «Каникулы президента», где знакомый по КВН и Comedy Club двойник Путина Дмитрий Грачев изображает президента на отдыхе, который еще сложнее работы. Насколько это действительно смешно, понять было невозможно.

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
фото: Кадр из фильма "Каникулы президента"

«Базелевс», естественно, подготовил к Новому году очередные «Елки» – новые и действительно более веселые, чем предыдущие (фильм на кинорынке показали полностью, в целом он вызвал довольно позитивную реакцию зала), креативным продюсером и режиссером одной из новелл выступил Жора Крыжовников. Также в январе (точная дата пока не известна) компания выпустит фильм в жанре десктоп, полюбившийся «Базелевсу» после хоррора «Убрать из друзей». На этот раз это, правда, будет комедия «Днюха!» в режиссуре Романа Каримова.

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Компания «Парадиз» к Новому году подготовила альтернативу «Елкам» – альманах «Девушка с косой» дебютантки Ольги Поповой. В фильме, который выйдет в прокат уже 14 декабря, сыграли Виктор и Федор Добронравовы, Александра Урсуляк, Полина Ауг и Олег Гаас. Показ картины вызвал положительную реакцию у участников кинорынка. Кроме того, в пакете «Парадиза» музыкальное молодежное драмеди «Хит» с участием Петра Скворцова, Юлии Ауг, Юрия Чурсина, Александра Горчилина и Алексея Верткова. Фильм запланирован к прокату 1 февраля.

Маша Токмашева
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фильмы
ZомбоящикВратарь ГалактикиГоголь. ВийГурви́нек и Волшебный музейДвижение вверхДевушка с косойДневной ДозорДнюха!ДовлатовЁлки новыеЖенщины против мужчин: Крымские каникулыЗа гранью реальностиКаникулы президентаКилиманджараКомаКупи меняЛегенда №17ЛёдМамыМетроМуви 43На районеНапарникНевестаНепрощённыйНовогодний переполохНочная сменаНу, здравствуй, Оксана Соколова!О чём говорят мужчины. ПродолжениеПиковая дама: Черный обрядПоследний богатырьПритяжениеРубежСадкоСелфиСкифСобиборСуперБобровыТайна Печати дракона: путешествие в КитайТренерТри богатыря и принцесса ЕгиптаУбрать из друзейХитЧерновикЧёрная молнияЧудо-ЮдоЭкипажЯ худею

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