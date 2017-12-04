Лос-анджелесские критики признали «Нелюбовь» Звягинцева лучшим иностранным фильмом года

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Новости кино Романы двух номинантов премии «Русский Букер» будут экранизированы Основой для будущих фильмов послужат «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко и «Травля» Саши Филипенко.

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Новости кино Джеймс Франко сыграет автора «Щедрого дерева» Актёр сам поставит фильм «Мальчик по имени Шел» о поэте и музыканте Шеле Силверстайне.

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