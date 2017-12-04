Лос-анджелесские критики признали «Нелюбовь» Звягинцева лучшим иностранным фильмом года

Ассоциация критиков Лос-Анджелеса
объявила лауреатов 43-й премии. Лучшим фильмом объявлена драма «Зови меня своим именем»
. Его режиссёр Лука Гуаданьино
на пару с постановщиком «Формы воды» Гильермо дель Торо
получил награду за режиссуру, сообщается на официальном сайте Ассоциации.
Среди иностранных фильмов победили сразу две картины — «120 ударов в минуту» Робина Кампилло
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
.
Лучшими актёрами критики признали Тимоти Шаламе
за роль в ленте «Зови меня своим именем» и Салли Хокинс
за образ, созданный ею в «Форме воды»
(у ленты также награда за операторскую работу). Уиллем Дефо
(«Проект "Флорида"»
) и Лори Меткалф
(«Леди Птица»
) лидируют в номинациях «Лучший актёр в роли второго плана» и «Лучшая актриса в роли второго плана». Джордана Пила
отметили наградой за сценарий хоррора «Прочь»
.
«Добытчица»
завоевала титул лучшего мультфильма, а «Лица, деревни»
оказались фаворитом среди документальных работ. Премией имени Дугласа Эдвардса за экспериментальный фильм отмечена лента Ли Энн Шмитт «Очисти эту землю»
.
обсуждение >>