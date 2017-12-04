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Лос-анджелесские критики признали «Нелюбовь» Звягинцева лучшим иностранным фильмом года

4 декабря
2017 год

Новости кино >>
4 декабря 2017
Ассоциация критиков Лос-Анджелеса объявила лауреатов 43-й премии. Лучшим фильмом объявлена драма «Зови меня своим именем». Его режиссёр Лука Гуаданьино на пару с постановщиком «Формы воды» Гильермо дель Торо получил награду за режиссуру, сообщается на официальном сайте Ассоциации.

«Зови меня своим именем»

Среди иностранных фильмов победили сразу две картины — «120 ударов в минуту» Робина Кампилло и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Лучшими актёрами критики признали Тимоти Шаламе за роль в ленте «Зови меня своим именем» и Салли Хокинс за образ, созданный ею в «Форме воды» (у ленты также награда за операторскую работу). Уиллем Дефо («Проект "Флорида"») и Лори Меткалф («Леди Птица») лидируют в номинациях «Лучший актёр в роли второго плана» и «Лучшая актриса в роли второго плана». Джордана Пила отметили наградой за сценарий хоррора «Прочь».

«Добытчица» завоевала титул лучшего мультфильма, а «Лица, деревни» оказались фаворитом среди документальных работ. Премией имени Дугласа Эдвардса за экспериментальный фильм отмечена лента Ли Энн Шмитт «Очисти эту землю».
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