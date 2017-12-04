Романы двух номинантов премии «Русский Букер» будут экранизированы

У романов двух номинантов премии «Русский Букер» 2017 года могут появиться экранизации, сообщает пресс-служба кинокомпании «Фетисов Иллюзион».
Основой для будущих фильмов послужат «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко
и «Травля» Саши Филипенко
, с авторами ведутся переговоры о получении прав на сценарий. Николаенко вошла в шорт-лист «Русского Букера» и сейчас претендует на титул лауреата независимой литературной премии, а Филипенко не вышел из лонг-листа «Русского Букера», кроме того, в нём он был представлен с другим своим романом – «Красный крест», что, впрочем, не повлияло на выбор его произведения для киноадаптации. Согласно продюсеру Глебу Фетисову
, чья компания «Фетисов Иллюзион» стала попечителем премии в 2017 году, взгляд, как продюсеров, на то, какие произведения заслуживают не только выхода в финалисты «Русского Букера», но и на экраны кинозалов, в том числе зарубежных, может не совпасть с мнением жюри.
«Конечно, фильм на основе текста лауреата главной российской литературной премии способствовал бы капитализации и продвижению картины. Однако качественная литературная история – это уже немало для успеха проекта. В романах Александры Николаенко и Саши Филипенко много образности, сильная драматургия, их можно переложить на язык современного кинематографа, и они должны быть интересны зрительской аудитории», –
прокомментировал Фетисов.
Одной из целей сотрудничества с премией кинокомпании «Фетисов Иллюзион» является формирование объединения первоклассных авторов, способных создавать качественные киносюжеты, поскольку, как отмечает Фетисов, «в отечественном кинопроизводстве сегодня проблема с идеями, текстами, их оранжировкой»
.
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