ревью

Съемки «Карточного домика» возобновятся в 2018 году

Актер рассказал о своей сугубо штучной харизме

Никита Тарасов принял поздравления от самого себя

104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров

Обзор сериалов

«Чернобыль. Зона отчуждения-2»: Тоже очень странные дела

Второй сезон сериала не до конца оправдал возложенных на него ожиданий