Съемки «Карточного домика» возобновятся в 2018 году

Netflix завершит съемки шестого сезона «Карточного домика
», которые были остановлены из-за обвинений исполнителя главной роли Кевина Спейси
в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Indiewire
.
В шестом сезоне будет всего восемь эпизодов (а не 13 как обычно), в центре которых окажется Клер Андервуд (Робин Райт
). Производство картины не возобновится раньше 2018 года.
Работа над заключительным сезоном «Карточного домика» была приостановлена в конце октября из-за скандала с Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах 15 человек. В последствии MRC и Netflix расторгли контракт с актёром.
По сюжету сериала безжалостный и хитроумный конгрессмен Фрэнсис Андервуд и его супруга Клер ни перед чем не остановятся, чтобы пробиться на самый верх. Эта острая политическая драма открывает перед зрителями мир большой политики – мир, в котором правят алчность, секс и коррупция.
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