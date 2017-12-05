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«Желтый глаз тигра», «Золотая парочка» и еще три фильма получили рибейты в Калининградской области

5 декабря
2017 год

Новости кино >>
5 декабря 2017
Картины «Желтый глаз тигра», «На Париж», «Золотая парочка», «Черные бушлаты» и «Живой», работа над которыми проходила в Калининградской области, получили субсидии на финансовую компенсацию за съемку. Об этом сообщает РБК.

Программа введения рибейтов на территории субъектов РФ существует при поддержке Фонда кино. В Калининградской области общая сумма компенсаций в этом году составляет почти 15 млн рублей. Выплаты компании получат уже 20 декабря.

«Участники претендуют на выплаты общей суммой 14,6 миллиона рублей», – цитирует пресс-служба правительства области министра культуры и туризма Андрея Ермака.

Как сообщил Ермак РБК, в следующем году сумма компенсации увеличится более, чем в 2, 5 раза – до 40 млн рублей. «Уже сейчас мы понимаем, что в следующем году заявок будет больше, чем в текущем», – добавил он.

«Желтый глаз тигра», «Золотая парочка» и еще три фильма получили рибейты в Калининградской области
фото: пресс-служба Дома кино

По мнению директора Фонда кино РФ Антона Малышева, программа предоставляет региону дополнительные возможности.

«Калининградская область очень интересна нашим кинематографистам. Здесь активно развивается система рибейтов и региональная система кинопроизводства…Это взаимовыгодная история», – заявил он.

Первая в России субсидия на возмещение затрат на съемки была выплачена в августе 2017 года в Приморском крае. Компенсацию получила кинокомпания «Марс медиа», снявшая во Владивостоке фильм «На районе».
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Антон Малышев
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Жёлтый глаз тиграЖивойНа ПарижНа районеЧерные бушлаты

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