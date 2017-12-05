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Новости кино Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией» Режиссера уволили за безответственное отношение к съемкам.

Новости кино «Желтый глаз тигра», «Золотая парочка» и еще три фильма получили рибейты в Калининградской области Общая сумма финансовой компенсации за съемки составляет почти 15 млн рублей.

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