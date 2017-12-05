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Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией»

5 декабря
2017 год

Новости кино >>
5 декабря 2017
Компания 20th Century Foх уволила режиссера Брайана Сингера: он не будет участвовать в съемках фильма «Богемная рапсодия». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Причиной увольнения стали частые пропуски съемок и ссора с исполнителем главной роли Рами Малеком.

Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией»
фото: Telegraf-EPA

Сам Сингер обвинения отрицает. «Я не хотел ничего, кроме того, чтобы быть в состоянии закончить этот проект и помочь почтить наследие Фредди Меркьюри и Queen, – заявил он. – Но Foх не позволила мне этого сделать, потому что мне нужно было временно разобраться со своим здоровьем и здоровьем моих близких».

Ожидается, что имя нового режиссера станет известно в ближайшее время.

Мировая премьера байопика о лидере группы Queen Фредди Меркьюри запланирована на 25 декабря 2018 года.
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