ревью

Режиссера уволили за безответственное отношение к съемкам.

Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией»

Общая сумма финансовой компенсации за съемки составляет почти 15 млн рублей.

«Желтый глаз тигра», «Золотая парочка» и еще три фильма получили рибейты в Калининградской области

Съемки «Карточного домика» возобновятся в 2018 году

Актер рассказал о своей сугубо штучной харизме

Никита Тарасов принял поздравления от самого себя

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«Чернобыль. Зона отчуждения-2»: Тоже очень странные дела

Второй сезон сериала не до конца оправдал возложенных на него ожиданий