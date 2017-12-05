Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией»

Причиной увольнения стали частые пропуски съемок и ссора с исполнителем главной роли Рами Малеком.
фото: Telegraf-EPA
Сам Сингер обвинения отрицает. «Я не хотел ничего, кроме того, чтобы быть в состоянии закончить этот проект и помочь почтить наследие Фредди Меркьюри и Queen, – заявил он. – Но Foх не позволила мне этого сделать, потому что мне нужно было временно разобраться со своим здоровьем и здоровьем моих близких».
Ожидается, что имя нового режиссера станет известно в ближайшее время.
Мировая премьера байопика о лидере группы Queen Фредди Меркьюри запланирована на 25 декабря 2018 года.
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