ревью

Новости кино Российские фильмы в 2017 году посмотрело уже 50 млн зрителей Отечественный кинематограф бьет рекорды кассовых сборов.

Новости кино Кинофестиваль «Движение» перенес даты проведения в 2018 году Омск примет фестиваль 26-30 сентября.

Новости кино «Нелюбовь» попала в топ-10 списка лучших фильмов года по версии Британского института кино Критики назвали картину «кинематографической поэзией в своем лучшем проявлении».

Ролики фильмов «Мария Магдалина» Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории.

Новости кино Брайан Сингер отстранен от работы над «Богемной рапсодией» Режиссера уволили за безответственное отношение к съемкам.

Новости кино «Желтый глаз тигра», «Золотая парочка» и еще три фильма получили рибейты в Калининградской области Общая сумма финансовой компенсации за съемки составляет почти 15 млн рублей.

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Главная тема Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но... 11 необычных специальностей женщин в кино

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