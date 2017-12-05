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Кинофестиваль «Движение» перенес даты проведения в 2018 году

5 декабря
2017 год

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5 декабря 2017
6-ой Национальный кинофестиваль «Движение» перенес дату проведения на 26-30 сентября в 2018 году.

«Даты проведения были перенесены совместным решением Дирекции фестиваля и руководства Омской области и связаны с новыми датами Московского Международного кинофестиваля», - сообщает пресс-служба «Движения».

Кинофестиваль «Движение» перенес даты проведения в 2018 году

Прием заявок будет открыт 2 апреля и продлится до 13 августа.

Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.
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