Кинофестиваль «Движение» перенес даты проведения в 2018 году

6-ой Национальный кинофестиваль «Движение
» перенес дату проведения на 26-30 сентября в 2018 году.
«Даты проведения были перенесены совместным решением Дирекции фестиваля и руководства Омской области и связаны с новыми датами Московского Международного кинофестиваля
», - сообщает пресс-служба «Движения».
Прием заявок будет открыт 2 апреля и продлится до 13 августа.
Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков
, генеральный продюсер – Полина Зуева
, программный директор – кинокритик Стас Тыркин
.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.
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