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«Нелюбовь» попала в топ-10 списка лучших фильмов года по версии Британского института кино

5 декабря
2017 год

Новости кино >>
5 декабря 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в список лучших фильмов 2017-го года по версии Британского института кинематографии «Sight and Sound». Топ-25 картин этого года опубликован на сайте организации.

«Нелюбовь» попала в топ-10 списка лучших фильмов года по версии Британского института кино

«Нелюбовь» расположилась на восьмой строчке рейтинга.«Это таинственный и очень полезный фильм о пропавшем ребенке, разваливающемся браке и стране в кризисе. Это кинематографическая поэзия в своем лучшем проявлении», – так назвали критики картину Звягинцева.

Первое место занял триллер Джордана Пила «Прочь», вторую позицию – возобновленный «Твин Пикс», за которым следует романтическая драма Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем».

В первую десятку также попали картины «Зама» Лукресии Мартель, «Вестерн» Валески Гризебах, «Лица, деревни» Аньес Варды, «Хорошее время» Бена и Джошуа Сэфди, «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Проект «Флорида» Шона Бейкера.

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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персоны
Аньес ВардаВалеска ГризебахАндрей ЗвягинцевКристофер Нолан
фильмы
ДюнкеркНелюбовьПрочьТвин ПиксХорошее время

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