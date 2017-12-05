«Нелюбовь» попала в топ-10 списка лучших фильмов года по версии Британского института кино

«Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
попала в список лучших фильмов 2017-го года по версии Британского института кинематографии «Sight and Sound
». Топ-25 картин этого года опубликован на сайте
организации.
«Нелюбовь» расположилась на восьмой строчке рейтинга.«Это таинственный и очень полезный фильм о пропавшем ребенке, разваливающемся браке и стране в кризисе. Это кинематографическая поэзия в своем лучшем проявлении
», – так назвали критики картину Звягинцева.
Первое место занял триллер Джордана Пила
«Прочь
», вторую позицию – возобновленный «Твин Пикс
», за которым следует романтическая драма Луки Гуаданьино
«Зови меня своим именем
».
В первую десятку также попали картины «Зама
» Лукресии Мартель, «Вестерн
» Валески Гризебах
, «Лица, деревни
» Аньес Варды
, «Хорошее время
» Бена и Джошуа Сэфди, «Дюнкерк
» Кристофера Нолана
и «Проект «Флорида
» Шона Бейкера.
Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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