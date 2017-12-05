Российские фильмы в 2017 году посмотрело уже 50 млн зрителей

Кассовые сборы российского кино за осень 2017 года побили прошлогодний рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Фонда кино.
«На данный момент они составляют 11,9 млрд рублей. К началу декабря удалось установить новый рекорд по количеству зрителей – российские фильмы с начала 2017-го посмотрело уже 50 млн зрителей – это почти на 40% больше, чем за весь прошлый год
», - говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом доля российского кино по посещаемости на данный момент составляет 25% (в 2016 году – 18,4%), по сборам – 23,8% (17,8%).
«По посещаемости лучшие показатели у семейной ленты «Последний богатырь» (7,2 млн зрителей), ставшей самым кассовым отечественным фильмом в новейшей истории проката, фантастической картины «Притяжение» (3,8 млн) и космической драмы «Салют-7» (3 млн)
, – говорит глава Фонда кино Антон Малышев
. - Уверен, положительная динамика продержится до конца текущего года и сохранится на 2018
».
В десятку самых посещаемых отечественных фильмов вошли «Время первых
», «Фиксики: Большой секрет
», «Матильда
», «Гоголь. Начало
», «Крым
», «Бабушка легкого поведения
» и «Кухня. Последняя битва
».
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