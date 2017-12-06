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Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс могут снять новый «Стартрек»

6 декабря
2017 год

Новости кино >>
6 декабря 2017
Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс ведут переговоры о съемках фильма в рамках франшизы «Стартрека». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс могут снять новый «Стартрек»

Сейчас Тарантино и Абрамс обсуждают сюжет картины, а также уже думают над составом группы сценаристов. К съемкам планируется привлечь студию Paramount. При этом издание отмечает, что на кресло режиссера глаз положил Тарантино.

«Стартрек» – популярная научно-фантастическая франшиза о приключениях в космосе, включающая в себя сериал и 13 полнометражных фильмов. Сценарий в 1964 году создал Джин Родденберри.
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