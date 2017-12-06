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Норвежец Сверрир Гуднасон сыграет в сиквеле «Девушки с татуировкой дракона»

6 декабря
2017 год

Новости кино >>
6 декабря 2017
Норвежский актер Сверрир Гуднасон, исполнивший роль в картине «Борг/Макинрой», сыграет в сиквеле «Девушки с татуировкой дракона». Об этом сообщает издание Variety.

В фильме «Девушка, которая застряла в паутине» Гуднасон исполнит роль журналиста Микаэля Блумквиста, которую в оригинальной картине сыграл Дэниел Крэйг.

Норвежец Сверрир Гуднасон сыграет в сиквеле «Девушки с татуировкой дракона»
фото: Adam Ihse/TT

В актёрский состав сиквела также вошли Клэр Фой в роли Лисбет Саландер, Сильвия Хукс, которая сыграет ее сестру-близнеца, и Клэс Банг, иполняющий роль антагониста.

Режиссерское кресло займет Федерико Альварес. Съемки картины пройдут в Берлине и Стокгольме и начнутся уже в январе. Релиз запланирован на 19 октября 2018 года.

Оригинальная картина «Девушка с татуировкой дракона» снята по роману писателя и журналиста Стига Ларссона. Фильм рассказывает о том, как журналист Микаэль Блумквист ведет расследование загадочного исчезновения родственницы промышленного магната. Разобраться в запутанной истории журналисту помогает загадочная девушка-хакер Лисбет Саландер, которая внешне похожа на подростка, красит волосы в иссиня-черный цвет и демонстрирует татуировки.
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персоны
Клэс БангДэниэл КрэйгКлер ФойСильвия Хукс
фильмы
Борг/МакинройДевушка с татуировкой дракона

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