Норвежец Сверрир Гуднасон сыграет в сиквеле «Девушки с татуировкой дракона»

В фильме «Девушка, которая застряла в паутине» Гуднасон исполнит роль журналиста Микаэля Блумквиста, которую в оригинальной картине сыграл Дэниел Крэйг.
фото: Adam Ihse/TT
В актёрский состав сиквела также вошли Клэр Фой в роли Лисбет Саландер, Сильвия Хукс, которая сыграет ее сестру-близнеца, и Клэс Банг, иполняющий роль антагониста.
Режиссерское кресло займет Федерико Альварес. Съемки картины пройдут в Берлине и Стокгольме и начнутся уже в январе. Релиз запланирован на 19 октября 2018 года.
Оригинальная картина «Девушка с татуировкой дракона» снята по роману писателя и журналиста Стига Ларссона. Фильм рассказывает о том, как журналист Микаэль Блумквист ведет расследование загадочного исчезновения родственницы промышленного магната. Разобраться в запутанной истории журналисту помогает загадочная девушка-хакер Лисбет Саландер, которая внешне похожа на подростка, красит волосы в иссиня-черный цвет и демонстрирует татуировки.
обсуждение >>