Уилл Смит в сериале National Geographic от Даррена Аронофски

Издание Variety сообщает, что сериал состоит из 10 эпизодов, в которых рассказана история нашей планеты. Материалом и своими воспоминаниями для фильма поделились астронавты: Кристофер Остин Хэдфилд – первый канадец, выщедший в открытый космос и единственный побывавший на станции «Мир», а также Мэй Кэрол Джемисон – первая афроамериканка, совершившая полёт в космос.
«Я рад, что Смит согласился вести сериал, – цитирует издание Аронофски. – Его харизма, интеллект и человечность привнесут в проект многое, помогут привлечь зрителей к этому уникальному повествованию об умопомрачительных чудесах, которые делают жизнь на Земле возможной».
Премьера картины запланирована на март 2018 года. Фильм выйдет в 172 странах на 43 языках.
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