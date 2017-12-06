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«Эспен в королевстве троллей»: фэнтези по-норвежски

6 декабря
2017 год

Новости кино >>
6 декабря 2017
По сюжету картины отважный Эспен должен отправиться в увлекательное и опасное приключение к пещере, где живет горный король. Главному герою предстоит спасти не только принцессу, но и все королевство.



В истории фантастических приключений снялись Торбьорн ХаррВикинги»), Эллан ХайдНастоящая кровь»), Синневе Макоди ЛундОхотники за головами»), Мэдс Сьёгард ПеттерсенЭдди орел», «Остаться в живых: Воскрешение»).

Релиз норвежского фэнтези запланирован на 7 декабря 2017 года.
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персоны
Мадс Сьёгорд ПеттерсенТорбьёрн Харр
фильмы
ВикингиНастоящая кровьОхотники за головамиЭдди «Орёл»

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