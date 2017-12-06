«Эспен в королевстве троллей»: фэнтези по-норвежски

Новости кино
Канал ТВ-3 презентовал сериалы нового сезона 2018-2019.
Новости кино
Премьера отрывка из фильма о борьбе с горным королем за спасение целого королевства.
Ролики фильмов
Готов ли ты победить горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство?
Главная тема
От очередного стендапера до гуру американской комедии
Новости кино
Актер, известный по картине «Борг/Макинрой
», перевоплотится в журналиста Микаэля Блумквиста.
Новости кино
Актер станет ведущим документальной картины об истории нашей планеты.
Новости кино
Актриса присоединится к Аарону Полу
, который исполняет главную роль.
Рецензии на фильмы
Меланхоличная комедия про беженцев от финского классика
Ролики фильмов
Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории.
Обзор сериалов
Второй сезон сериала не до конца оправдал возложенных на него ожиданий
Дозорные
Победитель получает билет в Москву на премьеру «ЖГИ!»
Главная тема
11 необычных специальностей женщин в кино
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