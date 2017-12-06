Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Козловский сыграет вампира, а Михалкова – сутенершу

6 декабря
2017 год

Новости кино >>
6 декабря 2017
Генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер телеканала Евгений Никишов презентовали в Москве новые сериалы, над которыми сейчас работает телеканал и которые выйдут в эфире осенью 2018-го и в 2019-м году. Пакет проектов оказался довольно впечатляющим. В ней и заточенные под ТВ-3 мистические сериалы и полноценные драмы, которые превратят телеканал в «место силы».

Козловский сыграет вампира, а Михалкова – сутенершу

В драматической линейке был представлен, в частности, проект «Обычная женщина», для которого уже снят пилот. Режиссером выступает создатель «Аритмии» Борис Хлебников. Главную роль играет Анна Михалкова. Ее героиня, с виду обычная женщина и примерная семьянинка, которая ждет уже третьего по счету ребенка, содержит нелегальный бизнес – поставляет проституток для обеспеченных клиентов. Помимо Михалковой в сериале также играют Аглая Тарасова, Александра Бортич, Мария Андреева и Евгений Гришковец. «Обычная женщина», по словам режиссера Бориса Хлебникова, совмещает в себе типично российскую историю, когда женщина берет на себя гиперответственность за всю семью, и детективный сюжет. Сериал выйдет осенью 2018-го, в нем будет восемь эпизодов.

Владимир Вдовиченков сыграет главную роль в сериале «Учителя», который также выйдет осенью. По сюжету он потенциальный заместитель министра образования, у которого проблемы с дочерями в исполнении Анны Котовой и Ирины Старшенбаум. Об этом проекте ранее в интервью уже рассказывали Федорович и Никишов. К 2019-му будет готов и сериал Нигины Сайфуллаевой «Детки» с Евгением Цыгановым. Этот проект стал единственным победителем экспериментального шоу ТВ-3 «Быть или не быть».

Козловский сыграет вампира, а Михалкова – сутенершу
фото: Кадр из сериала "Детки"

Режиссеры фильма «Интимные места» и сценаристы «Гоголя» и «Салюта-7» Наталья Меркулова и Алексей Чупов снимут для телеканала 8-серийный триллер «Колл-центр», действие которого будет происходить в офисе. Сыграют в нем Никита Ефремов и Юлия Хлынина. Детективную драму «Идентификация», рассказывающую о принявшей ислам женщине, на свадьбе которой произошло загадочное убийство, снимет дебютантка Владлена Санду. Главную роль исполнит Полина Кутепова.

Егор Баранов, плотно работающий с ТВ-3 над «Гоголем» и сериальным, и кинотеатральным, займется сериалом «Аванпост», действие которого будет происходит во время апокалипсиса в Москве. В нем сыграет Петр Федоров, Константин Лавроненко, Елена Лядова, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Светлана Иванова.

Козловский сыграет вампира, а Михалкова – сутенершу
фото: Кадр из фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3

В числе мистических проектов главный – «Карамора» – с Данилой Козловским в роли представителя ордена вампиров, который помогает династии Романовых на протяжении долгих лет сохранять царский престол. Снимать сериал будет автор «Хардкора» Илья Найшуллер, съемки начнутся зимой. В эфире проект появится в 2019 году.

В феврале начнутся съемки «Перевала Дятлова», режиссером выступит Вадим Перельман, работавший над «Изменами», а сценаристом – Илья Куликов. Он же снимет для ТВ-3 сериал «Документалист» с Аристархом Венесом в роли режиссера неигрового кино Жени Морозова. Сериал появится на экранах осенью 2018-го. Тогда же выйдет и мистическая драма «Вангозеро» с Кириллом Кяро в главной роли. Снимает проект Павел Костомаров, на счету которого вторые сезоны «Чернобыля» и «Закона каменных джунглей». Продолжит – уже в 2019-м году – мистическую линейку канала про озера – триллер «Мертвое озеро» в постановке Романа Прыгунова с Евгением Цыгановым, Надеждой Михалковой, Павлом Табаковым, Александром Робаком и Виктором Хориняком в главных ролях.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Мария АндрееваЕгор БарановАлександра БортичВладимир ВдовиченковАристарх ВенесЕвгений ГришковецНикита ЕфремовСветлана ИвановаЛукерья ИльяшенкоДанила КозловскийПавел КостомаровАнна Котова-ДерябинаИлья КуликовПолина КутеповаКирилл КяроКонстантин ЛавроненкоЕлена ЛядоваНаталья МеркуловаАнна МихалковаНадежда МихалковаИлья НайшуллерЕвгений НикишовВадим ПерельманРоман ПрыгуновАлександр РобакНигина СайфуллаеваИрина СтаршенбаумПавел ТабаковАглая ТарасоваВалерий ФедоровичПётр ФёдоровБорис ХлебниковЮлия ХлынинаВиктор ХоринякЕвгений ЦыгановАлексей ЧадовАлексей Чупов
фильмы
АритмияГоголь. ВийЗакон каменных джунглей-2ИзменыИнтимные местаСалют-7ХардкорЧернобыль. Зона отчуждения-2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Андрей Седов
30 ноября ушёл из жизни оперный певец, педагог Андрей Седов.

День рождения >>

Александр Балуев
Лариса Блинова
Евгения Бордзиловская
Михаил Евдокимов
Екатерина Кабак
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова (II)
Райан Карнс
Олаф Любашенко
Бартош Опаня
ДжоБет Уильямс
Хайме Фернандес
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
Чего хочет Джульетта
комедия
Франция, 2017
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Битва полов
биография, комедия, мелодрама, спортивный фильм
Великобритания, США, 2017
Вижу лишь тебя
боевик, драма, мелодрама, триллер
США, Таиланд, 2016
Вилла Капри
боевик, комедия
США, 2017
Гогита. Новая жизнь
социальная драма
Германия, Грузия, Россия, Украина, Хорватия, 2017
Костёр на ветру
драма
Россия, 2016
Очень плохие мамочки 2
комедия
Китай, США, 2017
По ту сторону надежды
драма, комедия
Германия, Финляндия, 2017
Счастливого дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью