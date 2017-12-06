Козловский сыграет вампира, а Михалкова – сутенершу

Генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер телеканала Евгений Никишов презентовали в Москве новые сериалы, над которыми сейчас работает телеканал и которые выйдут в эфире осенью 2018-го и в 2019-м году. Пакет проектов оказался довольно впечатляющим. В ней и заточенные под ТВ-3 мистические сериалы и полноценные драмы, которые превратят телеканал в «место силы».
В драматической линейке был представлен, в частности, проект «Обычная женщина», для которого уже снят пилот. Режиссером выступает создатель «Аритмии»Борис Хлебников. Главную роль играет Анна Михалкова. Ее героиня, с виду обычная женщина и примерная семьянинка, которая ждет уже третьего по счету ребенка, содержит нелегальный бизнес – поставляет проституток для обеспеченных клиентов. Помимо Михалковой в сериале также играют Аглая Тарасова, Александра Бортич, Мария Андреева и Евгений Гришковец. «Обычная женщина», по словам режиссера Бориса Хлебникова, совмещает в себе типично российскую историю, когда женщина берет на себя гиперответственность за всю семью, и детективный сюжет. Сериал выйдет осенью 2018-го, в нем будет восемь эпизодов.
фото: Кадр из фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3
В числе мистических проектов главный – «Карамора» – с Данилой Козловским в роли представителя ордена вампиров, который помогает династии Романовых на протяжении долгих лет сохранять царский престол. Снимать сериал будет автор «Хардкора»Илья Найшуллер, съемки начнутся зимой. В эфире проект появится в 2019 году.
обсуждение >>