Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москвичи стали больше смотреть семейное кино

7 декабря
2017 год

Новости кино >>
7 декабря 2017
Компания МГТС подвела результаты работы своего сервиса «Видео по запросу» за 11 месяцев текущего года. Согласно исследованию, москвичи стали предпочитать семейное кино, а не комедии, как было в прошлом году. Кроме того в МГТС отметили двукратное увеличение просмотров контента VOD-сервиса по сравнению с 2016-м, что, по мнению аналитиков, говорит о том, что зрители стали больше смотреть легальный контент.

Москвичи стали больше смотреть семейное кино

«Популярность сервиса среди абонентов МГТС обусловлена более доступными ценами на лицензионные фильмы в сравнении со стоимостью билетов в московские кинотеатры и удобством пользования услугой. Пользователи могут круглосуточно заказывать фильмы видеотеки услуги цифрового ТВ и смотреть их с привычного экрана своего телевизора два дня», – отмечается в отчете.

В 2017-м ТОП-3 по жанрам выглядит следующим образом: семейное кино, комедия, фантастика. Боевики, занимавшие в прошлом году второе место, выбыли из рейтинга.

Большей популярностью у зрителей пользуются киноновинки. Так, ТОП иностранных релизов возглавил мультфильм «Босс-молокосос», выходивший в широкий прокат в марте этого года. Кроме того, в пятерку самых просматриваемых иностранных фильмов вошли «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тролли», «Логан: Росомаха» и «Монстр-траки». Пятерка самых просматриваемых российских фильмов выглядит несколько иначе. На первом месте здесь военная драма «28 панфиловцев», затем триллер «Гоголь. Начало», а после три комедии – «Блокбастер», «Жених» и «Все о мужчинах».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
28 панфиловцевБлокбастерБосс-молокососВсё о мужчинахГоголь. НачалоЖенихЛоган: РосомахаМонстр-ТракиТрансформеры: Последний рыцарьТролли

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Андрей Седов
30 ноября ушёл из жизни оперный певец, педагог Андрей Седов.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Кухарешин
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Жорж Коррафас
Эли Уоллах
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
Джек Хьюстон
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
Чего хочет Джульетта
комедия
Франция, 2017
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Битва полов
биография, комедия, мелодрама, спортивный фильм
Великобритания, США, 2017
Вижу лишь тебя
боевик, драма, мелодрама, триллер
США, Таиланд, 2016
Вилла Капри
боевик, комедия
США, 2017
Гогита. Новая жизнь
социальная драма
Германия, Грузия, Россия, Украина, Хорватия, 2017
Костёр на ветру
драма
Россия, 2016
Очень плохие мамочки 2
комедия
Китай, США, 2017
По ту сторону надежды
драма, комедия
Германия, Финляндия, 2017
Счастливого дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью