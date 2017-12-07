Москвичи стали больше смотреть семейное кино

Компания МГТС подвела результаты работы своего сервиса «Видео по запросу» за 11 месяцев текущего года. Согласно исследованию, москвичи стали предпочитать семейное кино, а не комедии, как было в прошлом году. Кроме того в МГТС отметили двукратное увеличение просмотров контента VOD-сервиса по сравнению с 2016-м, что, по мнению аналитиков, говорит о том, что зрители стали больше смотреть легальный контент.
«Популярность сервиса среди абонентов МГТС обусловлена более доступными ценами на лицензионные фильмы в сравнении со стоимостью билетов в московские кинотеатры и удобством пользования услугой. Пользователи могут круглосуточно заказывать фильмы видеотеки услуги цифрового ТВ и смотреть их с привычного экрана своего телевизора два дня
», – отмечается в отчете.
В 2017-м ТОП-3 по жанрам выглядит следующим образом: семейное кино, комедия, фантастика. Боевики, занимавшие в прошлом году второе место, выбыли из рейтинга.
Большей популярностью у зрителей пользуются киноновинки. Так, ТОП иностранных релизов возглавил мультфильм «Босс-молокосос»
, выходивший в широкий прокат в марте этого года. Кроме того, в пятерку самых просматриваемых иностранных фильмов вошли «Трансформеры: Последний рыцарь»
, «Тролли»
, «Логан: Росомаха»
и «Монстр-траки»
. Пятерка самых просматриваемых российских фильмов выглядит несколько иначе. На первом месте здесь военная драма «28 панфиловцев»
, затем триллер «Гоголь. Начало»
, а после три комедии – «Блокбастер»
, «Жених»
и «Все о мужчинах»
.
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