Райан Рейнольдс станет детективом Пикачу

Новости кино
Съемки байопика, приостановленные из-за увольнения Сингера
, возобновятся на следующей неделе.
Новости кино
Актер подписал контракт на участие в съемках.
Новости кино
Такой вывод следует из отчета сервиса «Видео по запросу» компании МГТС.
Новости театра
Успейте посетить экскурсию по театральному закулисью МДМ до конца декабря.
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