Декстер Флетчер занял кресло режиссера «Богемной рапсодии»

Декстер Флетчер
, снявший фильмы «Эдди «Орел
» и «Дикий Билл
», возьмется за работу над фильмом «Богемная рапсодия
». Об этом сообщает издание Deadline
.
фото: Independent
Студия Fox накануне приостановила съемки и расторгла контракт с прежним режиссером Брайаном Сингером
из-за частых пропусков съемок и ссоры с исполнителем главной роли Рами Малеком
.
Ожидается, что Флетчер возобновит съемки фильма уже на следующей неделе.
Мировая премьера байопика о лидере группы Queen Фредди Меркьюри запланирована на 25 декабря 2018 года.
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