Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлены номинанты кинопремии «Выбор критиков» 2018

7 декабря
2017 год

Новости кино >>
7 декабря 2017
Фильм «Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо представлена в 14 категориях кинопремии «Выбор критиков» ( Critics’ Choice Awards). Об этом сообщает издание IndieWire.

Вторыми по количеству номинаций стали картины «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга и «Леди Птица» Греты Гервиг – у них по 8 номинаций. Все четыре фильма поборются за звание «Лучшей картины» и «Лучшего режиссера».

Объявлены номинанты кинопремии «Выбор критиков» 2018

В номинации «Лучший актёр» представлены Джеймс ФранкоГоре-творец»), Том Хэнкс («Секретное досье») и Тимоти ШаламеЗови меня своим именем»).

Марго РоббиЛедяная стерва»), Мэрил Стрип («Секретное досье») и Салли Хокинс («Форма воды») номинированы на премию «Лучшая актриса».

«Любовь-болезнь», «Горе-творец» и «Ледяная стерва» представлены в категории «Лучшая комедия». «Лучшим комедийным сериалом» может стать «Теория большого взрыва», «Патриот» и «Черная комедия».

За звание «Лучшего драматического сериала» поборются картины «Корона», «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Американские боги».

Церемония награждения пройдет 11 января в Санта-Монике.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Грета ГервигКристофер НоланМарго РоббиСтивен СпилбергМерил СтрипГильермо дель ТороДжеймс ФранкоСалли ХокинсТом Хэнкс
фильмы
Американские богиДюнкеркИгра престоловКоронаЛедяная стерваОчень странные делаТеория Большого взрываФорма воды

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Андрей Седов
30 ноября ушёл из жизни оперный певец, педагог Андрей Седов.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Кухарешин
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Жорж Коррафас
Эли Уоллах
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
Джек Хьюстон
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
Чего хочет Джульетта
комедия
Франция, 2017
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Битва полов
биография, комедия, мелодрама, спортивный фильм
Великобритания, США, 2017
Вижу лишь тебя
боевик, драма, мелодрама, триллер
США, Таиланд, 2016
Вилла Капри
боевик, комедия
США, 2017
Гогита. Новая жизнь
социальная драма
Германия, Грузия, Россия, Украина, Хорватия, 2017
Костёр на ветру
драма
Россия, 2016
Очень плохие мамочки 2
комедия
Китай, США, 2017
По ту сторону надежды
драма, комедия
Германия, Финляндия, 2017
Счастливого дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью