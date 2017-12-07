Объявлены номинанты кинопремии «Выбор критиков» 2018

Фильм «Форма воды
» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо
представлена в 14 категориях кинопремии «Выбор критиков» ( Critics’ Choice Awards). Об этом сообщает издание IndieWire
.
Вторыми по количеству номинаций стали картины «Дюнкерк
» Кристофера Нолана
, «Секретное досье
» Стивена Спилберга
и «Леди Птица
» Греты Гервиг
– у них по 8 номинаций. Все четыре фильма поборются за звание «Лучшей картины» и «Лучшего режиссера».
В номинации «Лучший актёр» представлены Джеймс Франко
(«Горе-творец
»), Том Хэнкс
(«Секретное досье») и Тимоти Шаламе
(«Зови меня своим именем
»).
Марго Робби
(«Ледяная стерва
»), Мэрил Стрип
(«Секретное досье») и Салли Хокинс
(«Форма воды») номинированы на премию «Лучшая актриса».
«Любовь-болезнь
», «Горе-творец» и «Ледяная стерва» представлены в категории «Лучшая комедия». «Лучшим комедийным сериалом» может стать «Теория большого взрыва
», «Патриот
» и «Черная комедия
».
За звание «Лучшего драматического сериала» поборются картины «Корона
», «Игра престолов
», «Очень странные дела
» и «Американские боги
».
Церемония награждения пройдет 11 января в Санта-Монике.
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