Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году

Актриса Софи Тернер
, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов
», заявила, что восьмой сезон картины появится на экранах в 2019 году.
«Я очень впечатлена. «Игра престолов» выйдет в 2019 году
», - цитирует ее издание Variety
.
Восьмой сезон, съемки которого начались в октябре и продлятся до августа 2018 года, станет финальным. Издание The Morning Call со ссылкой на программного директора HBO Кейси Блойса
сообщило, что шоураннеры сериала намерены создать несколько альтернативных концовок восьмого сезона.
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