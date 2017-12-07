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Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году

7 декабря
2017 год

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7 декабря 2017
Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», заявила, что восьмой сезон картины появится на экранах в 2019 году.

«Я очень впечатлена. «Игра престолов» выйдет в 2019 году», - цитирует ее издание Variety.

Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году

Восьмой сезон, съемки которого начались в октябре и продлятся до августа 2018 года, станет финальным. Издание The Morning Call со ссылкой на программного директора HBO Кейси Блойса сообщило, что шоураннеры сериала намерены создать несколько альтернативных концовок восьмого сезона.
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