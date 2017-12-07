«(Не)сдержанная роскошь» от резидентов Comedy Club в «Праздничном переполохе»

Александр Паль
, Анатолий Белый
и другие резиденты Comedy Club озвучили французскую комедию Оливье Накаша
и Эрика Толедано
«Праздничный переполох
».
По сюжету главный герой Макс, занимающийся организацией праздников, должен провести свадьбу в замке XVIII века. Чтобы сделать праздник «под ключ» он приглашает недотепу фотографа, бездарного певца и официантов без навыков. В итоге, заказчик получает мероприятие, состоящее из тысячи недоразумений. Фильм был продемонстрирован на закрытии Международного кинофестиваля в Торонто и получил теплые отзывы критиков.
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