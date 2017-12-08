Марине Голуб исполнилось бы 60 лет

Сегодня, 8 декабря
, исполнилось бы 60
лет популярной советской и российской актрисе театра и кино, телеведущей, заслуженной артистке России Марине Голуб
.
Марина Григорьевна Голуб
родилась в Москве 8 декабря 1957
года в семье актрисы театра имени Гоголя Людмилы Голуб
. В 1979-м по окончании Школы-студии МХАТ она вместо театра выбрала эстраду. Сначала пару лет проработала в отделе сатиры и юмора Москонцерта, затем устроилась актрисой в Театр миниатюр Аркадия Райкина
, где прослужила до 1987-го, после чего оказалась на сцене театра «Шалом»
. В 2002 году актриса присоединилась к труппе родного МХТ имени Чехова
. Участвовала в спектаклях ЦДР
.
На киноэкранах впервые появилась ещё в 1980-м, исполнив небольшие роли сразу в четырёх картинах: «Юность Петра»
, «В начале славных дел»
, «Гражданин Лёшка»
и «О бедном гусаре замолвите слово». На счету Голуб более 80
ролей в кино и на телевидении. В частности, она сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как «Дом с привидениями»
, «Ширли-мырли»
, «Свадьба»
, «В движении»
, «Дневник убийцы»
, «Водитель для Веры»
, «Андерсен. Жизнь без любви»
, «Изображая жертву»
, «Кука»
, «Пять невест»
, «Мамы»
и «Мама дарагая»
.
Вела телепередачи «Утренняя почта»
, «Доброе утро!»
, «Эх, Семёновна!»
, «Девчата»
и «Путешествия натуралиста»
. Лауреат Ордена Дружбы и премии «Звезда Театрала».
9 октября 2012
года погибла в автокатастрофе. Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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