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Марине Голуб исполнилось бы 60 лет

8 декабря
2017 год

Новости кино >>
8 декабря 2017
Сегодня, 8 декабря, исполнилось бы 60 лет популярной советской и российской актрисе театра и кино, телеведущей, заслуженной артистке России Марине Голуб.

Марине Голуб исполнилось бы 60 лет

Марина Григорьевна Голуб родилась в Москве 8 декабря 1957 года в семье актрисы театра имени Гоголя Людмилы Голуб. В 1979-м по окончании Школы-студии МХАТ она вместо театра выбрала эстраду. Сначала пару лет проработала в отделе сатиры и юмора Москонцерта, затем устроилась актрисой в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где прослужила до 1987-го, после чего оказалась на сцене театра «Шалом». В 2002 году актриса присоединилась к труппе родного МХТ имени Чехова. Участвовала в спектаклях ЦДР.

На киноэкранах впервые появилась ещё в 1980-м, исполнив небольшие роли сразу в четырёх картинах: «Юность Петра», «В начале славных дел», «Гражданин Лёшка» и «О бедном гусаре замолвите слово». На счету Голуб более 80 ролей в кино и на телевидении. В частности, она сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как «Дом с привидениями», «Ширли-мырли», «Свадьба», «В движении», «Дневник убийцы», «Водитель для Веры», «Андерсен. Жизнь без любви», «Изображая жертву», «Кука», «Пять невест», «Мамы» и «Мама дарагая».

«Мамы»

Вела телепередачи «Утренняя почта», «Доброе утро!», «Эх, Семёновна!», «Девчата» и «Путешествия натуралиста». Лауреат Ордена Дружбы и премии «Звезда Театрала».

9 октября 2012 года погибла в автокатастрофе. Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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Марине Голуб исполнилось бы 60 лет фотографии
Марине Голуб исполнилось бы 60 лет фотографии
Марине Голуб исполнилось бы 60 лет фотографии
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