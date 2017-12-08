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В декабре состоится онлайн-премьера фильма «Софичка»

8 декабря
2017 год

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8 декабря 2017
9 и 10 декабря состоится официальная онлайн-премьера полнометражного дебюта Киры Коваленко «Софичка». В эти дни картина будет доступна для бесплатного и легального просмотра на онлайн-платформе российского авторского кино «Пилигрим».

В декабре состоится онлайн-премьера фильма «Софичка»

Как сообщает пресс-служба онлайн-платформы, зрители могут поблагодарить создателей «Софички», финансово поддержав Некоммерческий Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации», помогающий молодым режиссёрам делать первые шаги в кино. Художественным руководителем фонда является Александр Николаевич Сокуров.

Кира Коваленко – ученица Сокурова и однокурсница Кантемира Балагова, режиссёра фильма «Теснота», который принял участие в создании сценария для этой ленты.

Экранизация одноимённой повести Фазиля Искандера «Софичка» – драма о судьбах жителей горного абхазского села. После двадцати лет сталинской ссылки в родную деревню возвращается Софичка. Всё, что у неё осталось, это воспоминания: о счастливой юности, взаимной любви, свадьбе и гибели мужа. Исторические потрясения – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в эпическую картину частной жизни. Фильм снят на абхазском языке. В ролях и эпизодах заняты актёры театров города Сухума и жители сёл Члоу и Арасадзых.
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В декабре состоится онлайн-премьера фильма «Софичка» фотографии
В декабре состоится онлайн-премьера фильма «Софичка» фотографии
В декабре состоится онлайн-премьера фильма «Софичка» фотографии
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