В декабре состоится онлайн-премьера фильма «Софичка»

9
и 10 декабря
состоится официальная онлайн-премьера полнометражного дебюта Киры Коваленко «Софичка»
. В эти дни картина будет доступна для бесплатного и легального просмотра на онлайн-платформе российского авторского кино «Пилигрим»
.
Как сообщает пресс-служба онлайн-платформы, зрители могут поблагодарить создателей «Софички»
, финансово поддержав Некоммерческий Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации», помогающий молодым режиссёрам делать первые шаги в кино. Художественным руководителем фонда является Александр Николаевич Сокуров
.
Кира Коваленко – ученица Сокурова и однокурсница Кантемира Балагова
, режиссёра фильма «Теснота»
, который принял участие в создании сценария для этой ленты.
Экранизация одноимённой повести Фазиля Искандера
«Софичка» – драма о судьбах жителей горного абхазского села. После двадцати лет сталинской ссылки в родную деревню возвращается Софичка. Всё, что у неё осталось, это воспоминания: о счастливой юности, взаимной любви, свадьбе и гибели мужа. Исторические потрясения – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в эпическую картину частной жизни. Фильм снят на абхазском языке. В ролях и эпизодах заняты актёры театров города Сухума и жители сёл Члоу и Арасадзых.
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