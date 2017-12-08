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Там, где живут динозавры: опубликован дублированный трейлер «Мира Юрского периода 2»

8 декабря
2017 год

Новости кино >>
8 декабря 2017
Опубликован первый дублированный трейлер фантастического фильма Хуана Антонио Байоны «Мир Юрского периода 2».



В наступающем году исполнится 25 лет с выхода «Парка Юрского периода», положившего начало одной из самых известных франшиз мирового кинематографа.

В новой части сыграют не только звёзды перезапуска Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард, но и Джефф Голдблюм, воплотивший образ доктора Малколма в оригинальной серии Стивена Спилберга. Помимо них в картине также заняты Джеральдина Чаплин, Джеймс Кромвелл и Тоби Джонс.

В России вторая часть «Мира Юрского периода», собравшего в 2015 году более 1,6 миллиарда долларов, выйдет в прокат 7 июня, в США релиз состоится только 22 июня.
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