Там, где живут динозавры: опубликован дублированный трейлер «Мира Юрского периода 2»

Опубликован первый дублированный трейлер фантастического фильма Хуана Антонио Байоны «Мир Юрского периода 2»
.
В наступающем году исполнится 25 лет с выхода «Парка Юрского периода»
, положившего начало одной из самых известных франшиз мирового кинематографа.
В новой части сыграют не только звёзды перезапуска Крис Пратт
и Брайс Даллас Ховард
, но и Джефф Голдблюм
, воплотивший образ доктора Малколма в оригинальной серии Стивена Спилберга
. Помимо них в картине также заняты Джеральдина Чаплин
, Джеймс Кромвелл
и Тоби Джонс
.
В России вторая часть «Мира Юрского периода»
, собравшего в 2015 году более 1,6 миллиарда долларов, выйдет в прокат 7 июня, в США релиз состоится только 22 июня.
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