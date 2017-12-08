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«Рассказ служанки» и «Двойка» претендуют на награды Гильдии сценаристов США

8 декабря
2017 год

Новости кино >>
8 декабря 2017
Гильдия сценаристов США обнародовала список номинантов на свою премию в категории «Телевидение», в который попали сериалы уходящего года.

«Рассказ служанки» и «Двойка» претендуют на награды Гильдии сценаристов США

Среди драм на награду претендуют «Американцы», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Игра престолов» и «Очень странные дела». Звание лучшего сценария в комедийном сериале могут получить «Блеск», «Мастер не на все руки», «Умерь свой энтузиазм», «Кремниевая долина» и «Вице-президент».

В категорию «Лучший сценарий нового сериала» попали всё те же «Рассказ служанки» и «Блеск», а также «Двойка», «Американский вандал» и «Озарк». Среди номинантов можно увидеть и сценарии к другим популярным сериалам («Американская история ужасов: Культ», «Вражда», «Большая маленькая ложь», «Фарго», «Лжец, Великий и Ужасный»).

Победителей объявят 11 февраля. С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте Гильдии.
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