«Рассказ служанки» и «Двойка» претендуют на награды Гильдии сценаристов США

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Американская киноакадемия огласила список из 15 документальных лент, которые могут попасть в номинацию «Лучший документальный фильм».

В числе претендентов на «Оскар» оказался неигровой фильм про российский допинговый скандал

8 декабря

Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года

Журнал The New York Times выпустил номер «Год ужаса», согласно которому уходящий год стал лучшим для жанра хоррор с 70-х.