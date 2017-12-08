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8 декабря 2017
/
«Рассказ служанки» и «Двойка» претендуют на награды Гильдии сценаристов США
«Рассказ служанки» и «Двойка» претендуют на награды Гильдии сценаристов США
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8 декабря 2017
Гильдия сценаристов США
обнародовала список номинантов на свою премию в категории «Телевидение», в который попали сериалы уходящего года.
Среди драм на награду претендуют
«Американцы»
,
«Рассказ служанки»
,
«Лучше звоните Солу»
,
«Игра престолов»
и
«Очень странные дела»
. Звание лучшего сценария в комедийном сериале могут получить
«Блеск»
,
«Мастер не на все руки»
,
«Умерь свой энтузиазм»
,
«Кремниевая долина»
и
«Вице-президент»
.
В категорию «Лучший сценарий нового сериала» попали всё те же «Рассказ служанки» и «Блеск», а также
«Двойка»
,
«Американский вандал»
и
«Озарк»
. Среди номинантов можно увидеть и сценарии к другим популярным сериалам (
«Американская история ужасов: Культ»
,
«Вражда»
,
«Большая маленькая ложь»
,
«Фарго»
,
«Лжец, Великий и Ужасный»
).
Победителей объявят
11 февраля
. С полным списком номинантов можно ознакомиться на
официальном сайте Гильдии
.
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Игра престолов
,
Кремниевая долина
,
Лжец, Великий и Ужасный
,
Лучше звоните Солу
,
Очень странные дела
,
Рассказ служанки
,
Умерь свой энтузиазм
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