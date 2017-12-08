Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года

В сети появились десять пугающих короткометражек с участием лучших актёров 2017-го по мнению журнала The New York Times.
Издание выпустило номер «Год ужаса», согласно которому уходящий год стал лучшим для жанра хоррор с 70-х. Журнал не только выбрал лучшие фильмы ужасов, вышедшие в этом году, но и создал серию
короткометражных лент с актёрами из собственного топа.
Читатели могут насладиться просмотром фильмов «Одержимая»
с Николь Кидман
, «Свихнувшийся клоун»
с Энди Серкисом
, «Каннибал»
с Тимоти Шаламе
, «Призрачная невеста»
с Синтией Никсон
, «Манекен»
с Сиршей Ронан
, «Проклятый»
с Джейком Джилленхолом
, «Вампир»
с Даниэлой Вега
, «Ребёнок-демон»
с Бруклин Принс
, «Жуткий танцор»
с Тиффани Хэддиш
и «Убийца-психопат»
, в котором главную роль исполнил звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя
.
Все короткометражки поставила Флория Сиджизмонди
, режиссёр «Рассказа служанки»
и «Американских богов»
.
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