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Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года

8 декабря
2017 год

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8 декабря 2017
В сети появились десять пугающих короткометражек с участием лучших актёров 2017-го по мнению журнала The New York Times.

Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года
фото: nytimes.com

Издание выпустило номер «Год ужаса», согласно которому уходящий год стал лучшим для жанра хоррор с 70-х. Журнал не только выбрал лучшие фильмы ужасов, вышедшие в этом году, но и создал серию короткометражных лент с актёрами из собственного топа.

Читатели могут насладиться просмотром фильмов «Одержимая» с Николь Кидман, «Свихнувшийся клоун» с Энди Серкисом, «Каннибал» с Тимоти Шаламе, «Призрачная невеста» с Синтией Никсон, «Манекен» с Сиршей Ронан, «Проклятый» с Джейком Джилленхолом, «Вампир» с Даниэлой Вега, «Ребёнок-демон» с Бруклин Принс, «Жуткий танцор» с Тиффани Хэддиш и «Убийца-психопат», в котором главную роль исполнил звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя.

Все короткометражки поставила Флория Сиджизмонди, режиссёр «Рассказа служанки» и «Американских богов».
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фильмы
Американские богиПрочьРассказ служанки

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Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года фотографии
Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года фотографии
Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года фотографии
Вышли десять страшных короткометражек с Николь Кидман, Тимоти Шаламе и другими лучшими актёрами 2017 года фотографии
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