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В числе претендентов на «Оскар» оказался неигровой фильм про российский допинговый скандал

8 декабря
2017 год

Новости кино >>
8 декабря 2017
Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на номинацию «Лучший документальный фильм» премии «Оскар». В него вошло 15 лент, сообщается на сайте премии.

«Икар»

Среди претендентов оказались «Икар» Брайана Фоглера, посвящённый российскому допинговому скандалу на Олимпиаде, и «Человеческий поток» известного китайского режиссёра-документалиста Ай Вейвея.

В список также вошли ленты «В поисках кораллов» Джеффа Орловски, «Город призраков» Мэтта Хейнемана, «Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека» Фредерика Вайсмана, «Лица, деревни» Аньес Варды, «Неудобная планета», «Лос-Анджелес 92», «Последние люди Алеппо», «Долгое странное путешествие», «Одна из нас», «Стронг-Айленд», «Непокой» и ещё несколько работ.

Номинантов на 90-ю премию «Оскар» объявят 23 января, а церемония вручения наград состоится 4 марта.
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