В числе претендентов на «Оскар» оказался неигровой фильм про российский допинговый скандал

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на номинацию «Лучший документальный фильм» премии «Оскар». В него вошло 15 лент, сообщается на сайте премии
.
Среди претендентов оказались «Икар» Брайана Фоглера
, посвящённый российскому допинговому скандалу на Олимпиаде, и «Человеческий поток»
известного китайского режиссёра-документалиста Ай Вейвея
.
В список также вошли ленты «В поисках кораллов» Джеффа Орловски
, «Город призраков» Мэтта Хейнемана
, «Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека» Фредерика Вайсмана
, «Лица, деревни» Аньес Варды
, «Неудобная планета»
, «Лос-Анджелес 92»
, «Последние люди Алеппо»
, «Долгое странное путешествие»
, «Одна из нас»
, «Стронг-Айленд»
, «Непокой»
и ещё несколько работ.
Номинантов на 90-ю премию «Оскар» объявят 23 января
, а церемония вручения наград состоится 4 марта
.
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