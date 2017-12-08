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Дэниэл Дэй-Льюис шьёт костюмы в дублированном трейлере «Призрачной нити»

8 декабря
2017 год

Новости кино >>
8 декабря 2017
В сети появился трейлер новой картины Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» с Дэниэлом Дэй-Льюисом в главной роли.



Фильм посвящён закулисью лондонской индустрии моды 1950-х. Компанию Дэй-Льюису составляют Лесли Мэнвилл и Вики Крипс.

В мировой прокат фильм выйдет 25 декабря, а на российских экранах появится 8 марта.
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