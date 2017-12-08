«Фиксики» заговорили по-турецки

Турция стала первой страной, где уже стартовал зарубежный прокат российского мультфильма «Фиксики. Большой секрет»
.
Согласно пресс-службе компании «Централ Партнершип», являющейся международным дистрибьютером фильма, лента вышла на турецком языке на 200 экранах 30 ноября
.
Зимой намечен прокат в странах Балтии: в Литве анимационная картина выйдет на рождественские каникулы 26 декабря
, в Латвии – 26 января
, а в Эстонии – 2 февраля
. Фильм будет доступен как в дубляже на национальные языки, так и в оригинале для русскоязычной диаспоры.
Об остальных планах на зарубежный прокат мультфильма станет известно накануне Европейского кинорынка в Берлине (EFM) в феврале наступающего года.
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