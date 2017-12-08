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«Фиксики» заговорили по-турецки

8 декабря
2017 год

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8 декабря 2017
Турция стала первой страной, где уже стартовал зарубежный прокат российского мультфильма «Фиксики. Большой секрет».

«Фиксики» заговорили по-турецки

Согласно пресс-службе компании «Централ Партнершип», являющейся международным дистрибьютером фильма, лента вышла на турецком языке на 200 экранах 30 ноября.

Зимой намечен прокат в странах Балтии: в Литве анимационная картина выйдет на рождественские каникулы 26 декабря, в Латвии – 26 января, а в Эстонии – 2 февраля. Фильм будет доступен как в дубляже на национальные языки, так и в оригинале для русскоязычной диаспоры.

Об остальных планах на зарубежный прокат мультфильма станет известно накануне Европейского кинорынка в Берлине (EFM) в феврале наступающего года.
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