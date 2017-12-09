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Звезде хоррора «Оно» нашлось место в «Шазаме»

9 декабря
2017 год

Новости кино >>
9 декабря 2017
Звезда хоррора «Оно» Джек Грейзер присоединился к актёрскому составу кинокомикса DC «Шазам!».

Звезде хоррора «Оно» нашлось место в «Шазаме»

Согласно Deadline актёр воплотит образ лучшего друга Билли Бэтсона (Эшер Энджел) по имени Фредди Фримэн, который знал о его способности превращаться в Шазама (Закари Леви). В оригинале персонаж был супергероем, а звали его Капитан Марвел-младший.

Главную женскую роль в картине исполнит Грэйс Фултон («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а Марк Стронг предстанет в качестве суперзлодея Доктора Сиваны.

Режиссёрское кресло фильма займёт создатель хоррора «И гаснет свет…» Дэвид Ф. Сандберг, над сценарием корпели Генри Гайден и Даррен Лемке, а продюсером числится Питер Сэфран. Съёмки «Шазама» стартуют в начале будущего года.
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