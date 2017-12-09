Звезде хоррора «Оно» нашлось место в «Шазаме»

Звезда хоррора «Оно» Джек Грейзер
присоединился к актёрскому составу кинокомикса DC «Шазам!»
.
Согласно Deadline актёр воплотит образ лучшего друга Билли Бэтсона (Эшер Энджел
) по имени Фредди Фримэн, который знал о его способности превращаться в Шазама (Закари Леви
). В оригинале персонаж был супергероем, а звали его Капитан Марвел-младший.
Главную женскую роль в картине исполнит Грэйс Фултон
(«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
), а Марк Стронг
предстанет в качестве суперзлодея Доктора Сиваны.
Режиссёрское кресло фильма займёт создатель хоррора «И гаснет свет…» Дэвид Ф. Сандберг
, над сценарием корпели Генри Гайден
и Даррен Лемке
, а продюсером числится Питер Сэфран
. Съёмки «Шазама» стартуют в начале будущего года.
обсуждение >>