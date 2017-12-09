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Умер Леонид Броневой

9 декабря
2017 год

Новости кино >>
9 декабря 2017
Сегодня, 9 декабря, в возрасте 88 лет скончался знаменитый советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой.

Умер Леонид Броневой

Печальную новость сообщил информационным агентствам РИА Новости и ТАСС директор московского театра «Ленком», где работал артист, Марк Варшавер. По его словам, мастер скончался в 7.30 в одной из московских больниц после тяжёлой болезни.

Как сообщается на сайте «Ленкома», о времени и месте похорон станет известно позднее.

Известность Броневому принесли роли в таких популярных фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота» и «Тот самый Мюнхгаузен».
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№ 4
ТаняН (Новосибирск)   9.12.2017 - 16:03
Тихо, без пафоса ушёл Мастер. читать далее>>
№ 1
olanatol   9.12.2017 - 11:28
Незабываем. Очень печально. читать далее>>
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