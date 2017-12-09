Умер Леонид Броневой

Сегодня, 9 декабря
, в возрасте 88 лет скончался знаменитый советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой
.
Печальную новость сообщил информационным агентствам РИА Новости и ТАСС директор московского театра «Ленком»
, где работал артист, Марк Варшавер
. По его словам, мастер скончался в 7.30 в одной из московских больниц после тяжёлой болезни.
Как сообщается на сайте «Ленкома»
, о времени и месте похорон станет известно позднее.
Известность Броневому принесли роли в таких популярных фильмах, как «Семнадцать мгновений весны»
, «Покровские ворота»
и «Тот самый Мюнхгаузен»
.
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