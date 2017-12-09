В «Новом Манеже» откроется выставка «Необъятный Рязанов»

18 декабря
в 16.00 в «Новом Манеже»
откроется новогодняя мультимедийная выставка «Необъятный Рязанов»
, посвящённая 90
-летию народного кинорежиссёра, которая продлится до 18 января
.
Как сообщает пресс-служба «Нового Манежа», история Эльдара Рязанова
будет рассказана его же профессиональным языком – языком кино. С помощью самых современных технологий будет создана интерактивная среда, которая позволит посетителю самому поучаствовать в выставке и погрузиться в творческие миры Рязанова. Экспозиция вместит в себя множество мультимедийных инсталляций, оригинальных экспонатов и личных вещей, а также виртуальную экскурсию от друзей и коллег Эльдара Александровича
: Олега Басилашвили
, Светланы Немоляевой
, Николая Фоменко
, Лии Ахеджаковой
и Александра Ширвиндта
.
Выставка располагается в трёх залах. Основной зал посвящён фильмографии Рязанова, второй зал – его биографии, а в третьем, малом зале, собраны экспонаты, иллюстрирующие остальные сферы, в которых также проявилась его неуемная творческая энергия. А начинается всё с фойе, где посетитель погружается в атмосферу Нового года. Здесь располагается оригинальный циферблат часов из «Карнавальной ночи»
. Яркое объявление гласит: «Снимать разрешено!»
. На входе в залы слышны праздничный гомон гостей и звон бокалов.
На протяжении всего времени проведения выставки будет работать мини-кинотеатр, в котором зрители смогут посмотреть все фильмы режиссёра. Стоимость полного билета — 350
рублей, льготного — 100
рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте voxxter.ru
.
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