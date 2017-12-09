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В «Новом Манеже» откроется выставка «Необъятный Рязанов»

9 декабря
2017 год

Новости кино >>
9 декабря 2017
18 декабря в 16.00 в «Новом Манеже» откроется новогодняя мультимедийная выставка «Необъятный Рязанов», посвящённая 90-летию народного кинорежиссёра, которая продлится до 18 января.

В «Новом Манеже» откроется выставка «Необъятный Рязанов»

Как сообщает пресс-служба «Нового Манежа», история Эльдара Рязанова будет рассказана его же профессиональным языком – языком кино. С помощью самых современных технологий будет создана интерактивная среда, которая позволит посетителю самому поучаствовать в выставке и погрузиться в творческие миры Рязанова. Экспозиция вместит в себя множество мультимедийных инсталляций, оригинальных экспонатов и личных вещей, а также виртуальную экскурсию от друзей и коллег Эльдара Александровича: Олега Басилашвили, Светланы Немоляевой, Николая Фоменко, Лии Ахеджаковой и Александра Ширвиндта.

Выставка располагается в трёх залах. Основной зал посвящён фильмографии Рязанова, второй зал – его биографии, а в третьем, малом зале, собраны экспонаты, иллюстрирующие остальные сферы, в которых также проявилась его неуемная творческая энергия. А начинается всё с фойе, где посетитель погружается в атмосферу Нового года. Здесь располагается оригинальный циферблат часов из «Карнавальной ночи». Яркое объявление гласит: «Снимать разрешено!». На входе в залы слышны праздничный гомон гостей и звон бокалов.

На протяжении всего времени проведения выставки будет работать мини-кинотеатр, в котором зрители смогут посмотреть все фильмы режиссёра. Стоимость полного билета — 350 рублей, льготного — 100 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте voxxter.ru.
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