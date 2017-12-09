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Наум Клейман представит в «Пионере» книгу «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино»

9 декабря
2017 год

Новости кино >>
9 декабря 2017
12 декабря в лектории PionerTalks книжного магазина кинотеатра «Пионер» состоится презентация книги Наума Клеймана «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино».

Наум Клейман представит в «Пионере» книгу «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино»

Книгу представят сам автор и историк кино Пётр Багров. После презентации пройдёт специальный показ двух «командировочных» фильмов Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова — швейцарской ленты «Женская беда — женское счастье» и французского «Сентиментального романса», а также видеоэссе Наума Клеймана «Неизвестный Эйзенштейн», сообщает пресс-служба кинотеатра.

Вход на презентацию бесплатный по предварительной регистрации, а на показ — по билетам. Гости презентации и показа смогут купить книгу Клеймана в книжном магазине Pioner Bookstore со скидкой 10%. Прямую трансляцию презентации можно будет посмотреть на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

Первого декабря киновед, историк кино, экс-директор Музея кино (в его лучшие годы, с 1992 по 2014) и главный в России специалист по Сергею Эйзенштейну Наум Ихильевич Клейман отпраздновал 80-летие. Символично, уже сейчас на прилавках магазинов можно найти его книгу «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино», выпущенную совместными усилиями издательств музея «Гараж» и Ad Marginem, куда вошли 500 графических работ великого режиссёра (многие из них ранее не публиковались). В каждой главе, охватывающей важный период в жизни Эйзенштейна, Клейман знакомит читателей с контекстом режиссёрской судьбы, сопровождая повествование цитатами из его дневников. Предисловие к этому изданию написал режиссёр Мартин Скорсезе. Кино-Театр.ру рад предложить внимаю читателей фрагмент из этой замечательной книги, посвящённый работе над «Иваном Грозным» и сложным отношениям Эйзенштейна со Сталиным.
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