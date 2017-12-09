Наум Клейман представит в «Пионере» книгу «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино»

12 декабря
в лектории PionerTalks книжного магазина кинотеатра «Пионер» состоится презентация
книги Наума Клеймана «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино»
.
Книгу представят сам автор и историк кино Пётр Багров
. После презентации пройдёт специальный показ двух «командировочных» фильмов Сергея Эйзенштейна
и Григория Александрова
— швейцарской ленты «Женская беда — женское счастье»
и французского «Сентиментального романса»
, а также видеоэссе Наума Клеймана «Неизвестный Эйзенштейн»
, сообщает пресс-служба кинотеатра.
Вход на презентацию бесплатный по предварительной регистрации
, а на показ — по билетам
. Гости презентации и показа смогут купить книгу Клеймана в книжном магазине Pioner Bookstore со скидкой 10%. Прямую трансляцию презентации можно будет посмотреть на странице Pioner Bookstore
в фейсбуке.
Первого декабря киновед, историк кино, экс-директор Музея кино (в его лучшие годы, с 1992 по 2014) и главный в России специалист по Сергею Эйзенштейну Наум Ихильевич Клейман
отпраздновал 80
-летие. Символично, уже сейчас на прилавках магазинов можно найти его книгу «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино», выпущенную совместными усилиями издательств музея «Гараж» и Ad Marginem, куда вошли 500
графических работ великого режиссёра (многие из них ранее не публиковались). В каждой главе, охватывающей важный период в жизни Эйзенштейна, Клейман знакомит читателей с контекстом режиссёрской судьбы, сопровождая повествование цитатами из его дневников. Предисловие к этому изданию написал режиссёр Мартин Скорсезе
. Кино-Театр.ру
рад предложить внимаю читателей фрагмент
из этой замечательной книги, посвящённый работе над «Иваном Грозным»
и сложным отношениям Эйзенштейна со Сталиным.
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