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«Мешок без дна» Рустама Хамдамова выйдет в прокат в середине января

9 декабря
2017 год

Новости кино >>
9 декабря 2017
Новая работа Рустама Хамдамова «Мешок без дна», ставшая главным событием конкурсной программы 39-го ММКФ, выйдет в прокат 18 января, одновременно с международной премьерой картины в рамках Роттердамского кинофестиваля, сообщает пресс-служба компании Reflexion Films.

«Мешок без дна» Рустама Хамдамова выйдет в прокат в середине января
фото: Пресс-служба компании Reflexion Films

Московская премьера ленты, созданной по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще», состоится 10 декабря в 18.00 в кинотеатре «Пионер».

История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает Князю сказку, которая происходит в прошлом и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории – свидетели этого преступления – рассказывают разные версии этого происшествия, которые отличаются от того, что на самом деле произошло.

«Моя работа – это заслуга Рустама, потому что так, как он работал, как он меня видел, что предлагал и добивался результата, – такого у меня никогда не было. Хотя встреч с режиссёрами в моей почти столетней жизни было огромное количество. Путь, который я прошла с Рустамом, очень значительный. Это новый взгляд на многое и на него прежде всего. Я ни разу не видела, чтобы он лично не выставлял кадр, не направлял, не выставлял свет. В этом творческом процессе он невероятно вынослив, это потрясающий талант и творческое горение», – рассказала о сотрудничестве с режиссёром исполнительница главной роли Светлана Немоляева.
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«Мешок без дна» Рустама Хамдамова выйдет в прокат в середине января фотографии
«Мешок без дна» Рустама Хамдамова выйдет в прокат в середине января фотографии
«Мешок без дна» Рустама Хамдамова выйдет в прокат в середине января фотографии
«Мешок без дна» Рустама Хамдамова выйдет в прокат в середине января фотографии
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