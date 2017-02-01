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Эмма Уотсон станцевала в последнем трейлере «Красавицы и чудовища»

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1 февраля 2017
Disney выпустил финальный трейлер мюзикла «Красавица и чудовище» на своём канале YouTube.



В ленте Билла Кондона, премьера которой состоится 17 марта 2017 года, снялись Эмма Уотсон, Ивэн Макгрегор, Дэн Стивенс, Эмма Томпсон и Люк Эванс.

Первый трейлер картины собрал за сутки более 127,6 млн просмотров, что позволило ему побить рекорд проморолика фильма «На 50 оттенков темнее», поставленный им в сентябре.

Последняя экранизация французской сказки Жанны-Мари Лепренс Де Бомонт вышла на экраны в 2014 году. Тогда лента с Венсаном Касселем в главной роли собрала 49 млн долларов в международном прокате.
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Эмма Уотсон станцевала в последнем трейлере «Красавицы и чудовища» фотографии
Эмма Уотсон станцевала в последнем трейлере «Красавицы и чудовища» фотографии
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