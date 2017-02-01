Эмма Уотсон станцевала в последнем трейлере «Красавицы и чудовища»

Disney выпустил финальный трейлер мюзикла «Красавица и чудовище»
на своём канале YouTube.
В ленте Билла Кондона
, премьера которой состоится 17 марта 2017
года, снялись Эмма Уотсон
, Ивэн Макгрегор
, Дэн Стивенс
, Эмма Томпсон
и Люк Эванс
.
Первый трейлер картины собрал за сутки более 127,6 млн просмотров, что позволило ему побить рекорд проморолика фильма «На 50 оттенков темнее»
, поставленный им в сентябре.
Последняя экранизация французской сказки Жанны-Мари Лепренс Де Бомонт
вышла на экраны в 2014 году. Тогда лента
с Венсаном Касселем
в главной роли собрала 49 млн долларов в международном прокате.
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