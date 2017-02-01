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Терри Джонсу исполнилось 75 лет

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1 февраля 2017
Сегодня празднует свой юбилей известный британский режиссёр, актёр, сценарист и один из создателей комедийного шоу «Монти Пайтон» Терри Джонс.

Терри Джонсу исполнилось 75 лет

Терри Джонс родился 1 февраля 1942 года в Колвин Бэй в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. Во время учёбы в Оксфорде в начале 1960-х годов Джонс познакомился с Майклом Пейлином. Уже тогда они работали вместе над студенческими постановками и выступали в качестве приглашённых артистов на различных вечеринках и приемах.

После окончания Оксфорда будущие члены группы «Монти Пайтон» вместе и порознь участвовали в создании различных телешоу. Их первая совместная работа – комедийное шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» - транслировалась на телеканале BBC в 1969 – 1974 годах. Кроме телешоу группа сняла четыре полнометражных картины, ставших классикой комедийного жанра. Терри Джонс выступал не только в качестве сценариста и режиссёра скетчей, но и исполнил огромное количество женских ролей – в основном женщин старше пятидесяти лет. Другим известным амплуа Джонса были почтенные мужчины среднего возраста.

Кроме того, Терри Джонс известен как режиссёр фильма «Эрик-викинг», снятого в жанре фэнтези по мотивам скандинавской мифологии. Также он написал сценарий ленты «Астерикс и Обеликс против Цезаря».
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