Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Макаров спасёт похищенную девушку

1 февраля
2017 год
февраль 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
1 февраля 2017
6 февраля на телеканале НТВ состоится премьера нового остросюжетного детектива «Куба». Продюсером сериала стал Сергей Жигунов, а главные роли исполнили Алексей Макаров («Ворошиловский стрелок», «В августе 44-го»), Александр Лыков («Улицы разбитый фонарей», «Розыскник») и Екатерина Кузнецова («Возвращение Мухтара-2»).

Алексей Макаров спасёт похищенную девушку

Действие истории разворачивается в подмосковном Среднереченске, где капитан Андрей Кубанков (Алексей Макаров) по прозвищу Куба пытается начать жизнь с чистого листа. Не так давно он служил в разведке в мотострелковом полку, но его уволили за драку с командиром, который увёл у Кубы жену. Приехав в родные края, Андрей долгое время топил горе в алкоголе, пока не встретил Эрику (Екатерина Кузнецова). Но девушку, которая изменила его жизнь, внезапно похищают. Кубе приходится вспоминать навыки боевого разведчика, чтобы спасти любимую. Вместе с братом Эрики влиятельным бизнесменом Алексеем Одинцовым (Александр Лыков) Куба находит злоумышленников.

После этого случая Кубу приглашают на службу в уголовный розыск местного РОВД. Он не изменяет принципам бывшего военного, при любых обстоятельствах остаётся честным, несгибаемым и справедливым. Его привлекают к расследованию запутанных и резонансных дел. Когда Куба выходит на след главного заказчика всех преступлений в Среднереченске, перед ним встанет тяжёлый выбор: оставить всё на своих местах, обеспечив безопасность себе и близким, или во что бы то ни стало наказать злоумышленника.

Режиссёр сериала Андрей Щербинин: «Сериал «Куба» - это увлекательная детективная история, в которой сложно предугадать, что же случится дальше. Но главное, что наш сериал сделан людьми, для людей и про людей».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Военная специальность – снайпер
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Сергей ЖигуновЕкатерина Кузнецова (IV)Александр ЛыковАлексей МакаровАндрей Щербинин
фильмы
Куба

фотографии >>
Алексей Макаров спасёт похищенную девушку фотографии
Алексей Макаров спасёт похищенную девушку фотографии
Алексей Макаров спасёт похищенную девушку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роберт Сафин
1 февраля ушёл из жизни актёр Роберт Сафин.
Тимергали Зиннуров
1 февраля ушёл из жизни актёр Тимергали Зиннуров.
Яан Руус
30 января ушел из жизни Яан Руус.
Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Лев Лещенко
Екатерина Максимова
Елена Одинцова (II)
Наталья Русинова
Пётр Савин
Наталья Унгард
Ина Бенита
Кларк Гейбл
Роберт Гонера
Ежи Маталовский
Мариан Опаня
Шерилин Фенн
Поли Шор
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью