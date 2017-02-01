Алексей Макаров спасёт похищенную девушку

6 февраля
на телеканале НТВ состоится премьера нового остросюжетного детектива «Куба»
. Продюсером сериала стал Сергей Жигунов
, а главные роли исполнили Алексей Макаров
(«Ворошиловский стрелок»
, «В августе 44-го»
), Александр Лыков
(«Улицы разбитый фонарей»
, «Розыскник»
) и Екатерина Кузнецова
(«Возвращение Мухтара-2»
).
Действие истории разворачивается в подмосковном Среднереченске, где капитан Андрей Кубанков (Алексей Макаров) по прозвищу Куба пытается начать жизнь с чистого листа. Не так давно он служил в разведке в мотострелковом полку, но его уволили за драку с командиром, который увёл у Кубы жену. Приехав в родные края, Андрей долгое время топил горе в алкоголе, пока не встретил Эрику (Екатерина Кузнецова). Но девушку, которая изменила его жизнь, внезапно похищают. Кубе приходится вспоминать навыки боевого разведчика, чтобы спасти любимую. Вместе с братом Эрики влиятельным бизнесменом Алексеем Одинцовым (Александр Лыков) Куба находит злоумышленников.
После этого случая Кубу приглашают на службу в уголовный розыск местного РОВД. Он не изменяет принципам бывшего военного, при любых обстоятельствах остаётся честным, несгибаемым и справедливым. Его привлекают к расследованию запутанных и резонансных дел. Когда Куба выходит на след главного заказчика всех преступлений в Среднереченске, перед ним встанет тяжёлый выбор: оставить всё на своих местах, обеспечив безопасность себе и близким, или во что бы то ни стало наказать злоумышленника.
Режиссёр сериала Андрей Щербинин
: «Сериал «Куба» - это увлекательная детективная история, в которой сложно предугадать, что же случится дальше. Но главное, что наш сериал сделан людьми, для людей и про людей».
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