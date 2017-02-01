Алексей Макаров спасёт похищенную девушку

ревью

Клип Елены Темниковой и ST на песню "Сумасшедший русский"

Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней

Кинофестиваль, посвящённый экологии, открывается сегодня в столице.

Москвичей отправят в «Путешествие по России»

Одри Тоту сыграет в театре за еду

Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.

Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар

Фестивальная колонка

Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого