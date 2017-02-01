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Одри Тоту сыграет в театре за еду

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Новости кино >>
1 февраля 2017
Кино-Театр.ру представляет премьеру трейлера комедии Эдуарда Баэра «Ночь в Париже».



В ночном Париже сплелись опасность, любовь и интриги. Директор театра Луиджи, ведущий разгульный образ жизни, вынужден в кратчайшие сроки найти деньги на громкую премьеру и зарплаты взбунтовавшимся актёрам. Вдобавок ко всему для постановки требуется живая обезьяна.

Чтобы решить эти непростые задачи ему придётся использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется, мужское обаяние.

В России премьера фильма, в котором сыграли сам режиссёр Эдуард Баэр, Одри Тоту и Сабрина Уазани, состоится 9 марта. Это не первая совместная работа Баэра и Тоту: в 2001 году на экраны вышла картина «Бог большой, я маленькая», рассказывающая историю выхода из депрессии и обретения веры.
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