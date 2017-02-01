Москвичей отправят в «Путешествие по России»

В рамках Года экологии в России с 1 по 28 февраля
в сети городских кинотеатров «Московское кино» пройдёт кинофестиваль «Путешествие по России»
. В программу вошли показы документальных и художественных фильмов о России. Также в рамках фестиваля состоятся встречи с режиссерами и съёмочными группами, ведущими экологами и путешественниками. Фестиваль пройдёт на площадках кинотеатров «Космос» и «Звезда». Вход
на все события бесплатный
.
Программа фестиваля включает в себя несколько блоков: кинопоказы «100 лет заповедной системе России»
, «Российская Арктика»
, «Многонациональная Россия»
и серия встреч с ведущими экологами, зоологами и путешественниками «Герои нашего времени»
.
Фестиваль откроется 1 февраля
в кинотеатре «Звезда» показом документального фильма «24 снега»
режиссёра Михаила Барынина
. Фильм получил приз зрительских симпатий на 38 ММКФ, был номинирован на премию «Золотой орёл» и участвует в программе NATIVe на 67-м «Берлинале» 2017. В основе сюжета — история ежедневной борьбы за выживание коневода, который большую часть времени проводит в тундре, ухаживая за табуном. Фильм снимался больше двух лет. После показа состоится паблик-ток с режиссёром. Начало в 20:00.
5 февраля
в кинотеатре «Звезда» документальный фильм-путешествие «Территория Куваева»
, который впервые выйдет на большом экране. Лента показывает связь времен: период освоения Чукотки в послевоенные годы, описанный в романе Олега Куваева «Территория»
, и современное положение дел. В программе вечера, помимо просмотра, пройдет обсуждение картины с режиссёром Светланой Быченко
, выступление певицы Ольги Дзусовой
, а также открытие фотовыставки геологов «Наша территория»
. Начало в 18:00 (сбор гостей в 17:30). С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте
сети городских кинотеатров «Московское кино».
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