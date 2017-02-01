Берлинале 2017: Стал известен состав жюри основного конкурса

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Новости кино Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами Православные активисты выразили надежду на «слышание» руководства, но заявили, что если лента выйдет в прокат, «кинотеатры начнут гореть».

Новости кино Москвичей отправят в «Путешествие по России» Кинофестиваль, посвящённый экологии, открывается сегодня в столице.

Интервью Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии» Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.

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