Берлинале 2017: Стал известен состав жюри основного конкурса

Накануне стали известны имена членов жюри 67-го Берлинского международного кинофестиваля.
В судейскую коллегию под председательством режиссёра и сценариста Пола Верховена
войдут шесть кинематографистов из разных стран: американская актриса Мэгги Джилленхол
, китайский режиссёр и сценарист Ван Цюаньань
, немецкая актриса Юлия Йенч
, исландский художник Олаф Элиассон
, мексиканский актёр и режиссёр Диего Луна
и тунисский продюсер Дора Бушуша Фурати
.
Среди призов, которые будут присуждены международным жюри, Золотой медведь за Лучший фильм (присуждается продюсеру ленты), Серебряный медведь – Большой приз жюри, Серебряный медведь (приз Альфреда Бауэра) фильму, открывающему новые перспективы, Серебряный медведь лучшему режиссёру, Серебряный медведь лучшей актрисе, Серебряный медведь лучшему актёру, Серебряный медведь за лучший сценарий, а также Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад в области операторского мастерства, монтажа, музыки или дизайна костюмов.
В основном конкурсе Берлинале 2017 участвуют 18
фильмов. Победителей назовут на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдёт 18 февраля
в Berlinale Palast.
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