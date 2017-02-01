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Берлинале 2017: Стал известен состав жюри основного конкурса

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1 февраля 2017
Накануне стали известны имена членов жюри 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

Берлинале 2017: Стал известен состав жюри основного конкурса

В судейскую коллегию под председательством режиссёра и сценариста Пола Верховена войдут шесть кинематографистов из разных стран: американская актриса Мэгги Джилленхол, китайский режиссёр и сценарист Ван Цюаньань, немецкая актриса Юлия Йенч, исландский художник Олаф Элиассон, мексиканский актёр и режиссёр Диего Луна и тунисский продюсер Дора Бушуша Фурати.

Среди призов, которые будут присуждены международным жюри, Золотой медведь за Лучший фильм (присуждается продюсеру ленты), Серебряный медведь – Большой приз жюри, Серебряный медведь (приз Альфреда Бауэра) фильму, открывающему новые перспективы, Серебряный медведь лучшему режиссёру, Серебряный медведь лучшей актрисе, Серебряный медведь лучшему актёру, Серебряный медведь за лучший сценарий, а также Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад в области операторского мастерства, монтажа, музыки или дизайна костюмов.

В основном конкурсе Берлинале 2017 участвуют 18 фильмов. Победителей назовут на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдёт 18 февраля в Berlinale Palast.
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