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Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами

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1 февраля 2017
«Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ…», - говорится в письме, распространённом в сети.

Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами

Авторы послания заявили, что любой баннер, афишу, рекламную листовку с информацией о прокате фильма «Матильда» будут воспринимать как «желание унизить Святых Православной Церкви» и провокацию к «русскому майдану».

Кроме того, на сайте «Христианского государства» православные активисты пообещали разместить адреса, телефоны и частную личную информацию лиц, «решивших идти против Веры, против Христа, против Отечества нашего».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает историю любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Режиссёр ранее рассказал, что в картине соединяются исторические факты и художественный вымысел. В ноябре 2016 года Генеральная прокуратура проверила материалы фильма после запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской. По результатам проверки никаких нарушений выявлено не было. Премьера фильма была запланирована на 30 марта 2017 года, однако для уменьшения конкуренции с голливудскими лентами релиз картины перенесли на 25 октября.
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Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами фотографии
Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами фотографии
Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами фотографии
Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Lexx   1.02.2017 - 18:26
Вообще-то гореть должны задницы тех, кто в открытую нарушает закон, и призывает к бунту и свержению конституционного строя. С какой бы стороны баррикад они не стояли. Такого рода угрозы - это, по моему,... читать далее>>
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