Противники фильма «Матильда» разослали кинотеатрам письма с угрозами

«Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ…»,
- говорится в письме, распространённом в сети.
Авторы послания заявили, что любой баннер, афишу, рекламную листовку с информацией о прокате фильма «Матильда» будут воспринимать как «желание унизить Святых Православной Церкви»
и провокацию к «русскому майдану»
.
Кроме того, на сайте «Христианского государства» православные активисты пообещали разместить адреса, телефоны и частную личную информацию лиц, «решивших идти против Веры, против Христа, против Отечества нашего»
.
Фильм Алексея Учителя
«Матильда» рассказывает историю любви Николая II
и балерины Матильды Кшесинской
. Режиссёр ранее рассказал, что в картине соединяются исторические факты и художественный вымысел. В ноябре 2016 года Генеральная прокуратура проверила материалы фильма после запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской
. По результатам проверки никаких нарушений выявлено не было. Премьера фильма была запланирована на 30 марта 2017
года, однако для уменьшения конкуренции с голливудскими лентами релиз картины перенесли на 25 октября
.
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