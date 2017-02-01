Новая «Династия» появится на телевидении

Канал The CW вдохнёт новую жизнь в одну из самых известных мыльных опер – сериал «Династия»
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Написание сценария и руководство проектом доверили Джорджу Шварцу
и Стафани Сэведж
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Новая многосерийная драма расскажет историю противостояния двух влиятельных американских семей, которые борются за любовь своих детей и контроль над рынком нефтедобычи. Конфликт развернётся между двумя женщинами: Фэллон Кэррингтон – дочерью миллиардера Блэйка Кэррингтона – и её будущей мачехой Кристал (Натали Келли
) – латиноамериканкой, собирающейся выйти замуж за белого протестанта из высшего общества. В эпоху появления династий всюду – от телевидения до политики – этот сериал едва ли покажет глянцевую сторону светской жизни. «Династия» представит вниманию зрителя продажный мир, построенный на кулуарных сделках, предательстве, а в некоторых случаях и убийстве.
Премьера оригинального сериала
состоялась на канале ABC в 1981 году
. Несмотря на скромный старт первого сезона с появлением во второй главе героини Джоан Коллинз
рейтинги многосерийной драмы стали стремительно расти, а в 1984–1985
годах «Династия» даже стала самым популярным сериалом на американском телевидении. После девятого сезона шоу закрыли в 1989
году. За это время сериал был удостоен «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал».
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