Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена»

Американский актёр и режиссёр Бен Аффлек
заявил, что не намерен снимать новый фильм о Бэтмене и ограничится исполнением главной роли. Это решение актёр принял вместе с руководством студии Warner Bros. Аффлек
объяснил это трудностями совмещения режиссёрской и актёрской работы в проекте такого масштаба. Однако его сил должно хватить на продюсирование картины. На освободившееся место претендуют режиссёр «Капитана Фантастик» Мэтт Росс
и снявший картину «Планета обезьян: Революция» Мэтт Ривз
.
Бен Аффлек: «Для этой роли необходимы концентрация, усилия и лучшая актёрская игра, на которую я только способен. Есть герои, которые дороги миллионам людей. Играть такую роль нужно со вниманием, страстью и самым высоким качеством, которое я не смогу дать, будучи ещё и режиссёром».
Дата релиза и название нового фильма о Бэтмене пока неизвестны.
Бен Аффлек появлялся на большом экране в роли Брюса Уэйна в 2016 году дважды: в «Бэтмене против Супермена»
и в «Отряде самоубийц»
. В этом году 16 ноября
в прокат выйдет ещё один фильм киновселенной DC Comics «Лига Справедливости»
, в которой Аффлек также сыграет Бэтмена.
Последний режиссерский опыт актёра – криминальная драма «Закон ночи»
, рассказывающая о сыне полицейского, занявшегося бутлегерством во времена сухого закона в США. Фильм, в котором Аффлек исполнил главную роль, вышел в прокат 12 января 2017
года. В течение недели картину всё ещё можно увидеть на большом экране.
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