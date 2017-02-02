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Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена»

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Новости кино >>
2 февраля 2017
Американский актёр и режиссёр Бен Аффлек заявил, что не намерен снимать новый фильм о Бэтмене и ограничится исполнением главной роли. Это решение актёр принял вместе с руководством студии Warner Bros. Аффлек объяснил это трудностями совмещения режиссёрской и актёрской работы в проекте такого масштаба. Однако его сил должно хватить на продюсирование картины. На освободившееся место претендуют режиссёр «Капитана Фантастик» Мэтт Росс и снявший картину «Планета обезьян: Революция» Мэтт Ривз.

Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена»

Бен Аффлек: «Для этой роли необходимы концентрация, усилия и лучшая актёрская игра, на которую я только способен. Есть герои, которые дороги миллионам людей. Играть такую роль нужно со вниманием, страстью и самым высоким качеством, которое я не смогу дать, будучи ещё и режиссёром». Дата релиза и название нового фильма о Бэтмене пока неизвестны.

Бен Аффлек появлялся на большом экране в роли Брюса Уэйна в 2016 году дважды: в «Бэтмене против Супермена» и в «Отряде самоубийц». В этом году 16 ноября в прокат выйдет ещё один фильм киновселенной DC Comics «Лига Справедливости», в которой Аффлек также сыграет Бэтмена.

Последний режиссерский опыт актёра – криминальная драма «Закон ночи», рассказывающая о сыне полицейского, занявшегося бутлегерством во времена сухого закона в США. Фильм, в котором Аффлек исполнил главную роль, вышел в прокат 12 января 2017 года. В течение недели картину всё ещё можно увидеть на большом экране.
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Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена» фотографии
Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена» фотографии
Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена» фотографии
Бен Аффлек не будет режиссёром «Бэтмена» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   2.02.2017 - 12:04
Всё-таки как режиссер он намного лучше, чем как актёр. Достаточно вспомнить великую "Операцию АРГО" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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