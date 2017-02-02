The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом»

22 февраля
в Россию впервые приезжает британская группа The Cinematic Orchestra
, исполняющая смесь ню-джаза и даунтемпо с элементами трип-хопа. В московском клубе Yotaspace они исполнят записанный в 2003 году альбом Man with a Movie Camera
, представляющий собой саундтрек к документальному фильму советского режиссёра Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом»
.
Группа The Cinematic Orchestra известна своими лайвами с самого начала существования музыкального коллектива. После положительных отзывов критиков об их дебютном альбоме Motion
, вышедшем в 1999 году, музыкантов пригласили выступить на церемонии вручения премий Гильдией режиссёров Великобритании. Тогда под аккомпанемент The Cinematic Orchestra за вклад в искусство был награждён Стэнли Кубрик
.
Man with a Movie Camera не единственный саундтрек, написанный британцами к картинам начала прошлого века. Так, в альбоме The Motion #1
, вышедшем около пяти лет назад, появилась музыкальная композиция Manhatta
, написанная как саундтрек к одноимённому десятиминутному документальному фильму 1921 года Чарльза Шилера
и Пола Стренда
. В 2011 году The Cinematic Orchestra записала саундтрек к французской короткометражке «Антракт»
. Снятый в 1924 году на грани сюрреализма и гротеска фильм Рене Клера
вызвал большой шум в кругах парижской интеллигенции во время премьеры, состоявшейся между двумя действиями «Шведского балета»
.
Концерт в Yotaspace откроет диджей-сет и нон-стоп видео-перфоманс британского музыканта Funki Porcini
, который работал над созданием музыки к фильму «Чудо пицца»
режиссёра Тони Гризони
, известного как сценариста сериала «Молодой Папа»
.
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