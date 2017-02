The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом»

в Россию впервые приезжает британская группа, исполняющая смесь ню-джаза и даунтемпо с элементами трип-хопа. В московском клубе Yotaspace они исполнят записанный в 2003 году альбом, представляющий собой саундтрек к документальному фильму советского режиссёра Дзиги Вертова Группа The Cinematic Orchestra известна своими лайвами с самого начала существования музыкального коллектива. После положительных отзывов критиков об их дебютном альбоме, вышедшем в 1999 году, музыкантов пригласили выступить на церемонии вручения премий Гильдией режиссёров Великобритании. Тогда под аккомпанемент The Cinematic Orchestra за вклад в искусство был награждён Стэнли Кубрик Man with a Movie Camera не единственный саундтрек, написанный британцами к картинам начала прошлого века. Так, в альбоме, вышедшем около пяти лет назад, появилась музыкальная композиция, написанная как саундтрек к одноимённому десятиминутному документальному фильму 1921 года. В 2011 году The Cinematic Orchestra записала саундтрек к французской короткометражке «Антракт» . Снятый в 1924 году на грани сюрреализма и гротеска фильм Рене Клера вызвал большой шум в кругах парижской интеллигенции во время премьеры, состоявшейся между двумя действиямиКонцерт в Yotaspace откроет диджей-сет и нон-стоп видео-перфоманс британского музыканта, который работал над созданием музыки к фильмурежиссёра, известного как сценариста сериала «Молодой Папа»