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The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом»

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2 февраля 2017
22 февраля в Россию впервые приезжает британская группа The Cinematic Orchestra, исполняющая смесь ню-джаза и даунтемпо с элементами трип-хопа. В московском клубе Yotaspace они исполнят записанный в 2003 году альбом Man with a Movie Camera, представляющий собой саундтрек к документальному фильму советского режиссёра Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом».

The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом»

Группа The Cinematic Orchestra известна своими лайвами с самого начала существования музыкального коллектива. После положительных отзывов критиков об их дебютном альбоме Motion, вышедшем в 1999 году, музыкантов пригласили выступить на церемонии вручения премий Гильдией режиссёров Великобритании. Тогда под аккомпанемент The Cinematic Orchestra за вклад в искусство был награждён Стэнли Кубрик.

Man with a Movie Camera не единственный саундтрек, написанный британцами к картинам начала прошлого века. Так, в альбоме The Motion #1, вышедшем около пяти лет назад, появилась музыкальная композиция Manhatta, написанная как саундтрек к одноимённому десятиминутному документальному фильму 1921 года Чарльза Шилера и Пола Стренда. В 2011 году The Cinematic Orchestra записала саундтрек к французской короткометражке «Антракт». Снятый в 1924 году на грани сюрреализма и гротеска фильм Рене Клера вызвал большой шум в кругах парижской интеллигенции во время премьеры, состоявшейся между двумя действиями «Шведского балета».

Концерт в Yotaspace откроет диджей-сет и нон-стоп видео-перфоманс британского музыканта Funki Porcini, который работал над созданием музыки к фильму «Чудо пицца» режиссёра Тони Гризони, известного как сценариста сериала «Молодой Папа».
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Дзига ВертовРене Клер
фильмы
АнтрактЧеловек с киноаппаратом

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The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом» фотографии
The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом» фотографии
The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом» фотографии
The Cinematic Orchestra исполнит саундтрек к «Человеку с киноаппаратом» фотографии
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