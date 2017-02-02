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Братья Чадовы разберутся с московской мафией

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Новости кино >>
2 февраля 2017
6 февраля на телеканале НТВ стартует новый сериал «Дело чести», который расскажет о непростой судьбе двух братьев. В ролях - актёры Алексей и Андрей Чадовы, Агния Дитковските, Сергей Жигунов, Павел Прилучный, Татьяна Васильева и другие знаменитые артисты.

Братья Чадовы разберутся с московской мафией

Сюжет разворачивается в 1990-х годах, когда семья Назаровых перебирается из провинциального городка в Москву в поисках лучшей жизни. Отец семейства открывает небольшой магазин, взяв крупную сумму в долг. Но он не успевает ничего заработать, так как весь товар похищают. Не выдержав тяжёлого удара, он кончает жизнь самоубийством, а его супруга сходит с ума от горя. Братья Назаровы - Иван (Алексей Чадов) и Александр (Андрей Чадов) - во что бы то ни стало решают отомстить обидчикам. Но для мести они выбирают два абсолютно разных пути. Иван внедряется в бандитскую группировку, чтобы бороться с мафией изнутри. Александр становится юристом, рассчитывая добиться справедливости с помощью буквы закона. Отношения братьев становятся напряжёнными. И тут судьба преподносит им сюрприз: оба молодых человека влюбляются в одну девушку Ольгу (Агния Дитковските). Но любовный треугольник превращается в квадрат, когда в сражение за сердце Ольги вступает бизнесмен Вадим Садальский (Сергей Жигунов). В погоне за местью главным героям предстоит погрязнуть в противоборстве мафиозных кланов, один из которых возглавляет Нина Георгиевна, роль которой исполняет Народная артистка РФ Татьяна Васильева. Насколько далеко готов зайти каждый из братьев? И что окажется важнее – кровные узы или собственные интересы?

Братья Чадовы разберутся с московской мафией


Сергею Жигунову на съёмках довелось поработать с Агнией Дитковските. Агния поразила актёра сходством со своей матерью Татьяной Лютаевой, с которой актёр снимался вместе в «Гардемаринах». Сергей Жигунов: «С Татьяной Лютаевой у меня связаны очень тёплые воспоминания, и мне было очень интересно сыграть с её дочерью. Так что работа с Агнией стала для меня своеобразным шагом в молодость. Вначале я играл любовь с мамой, а потом и с дочерью. По этому поводу у нас ходило много шуток на съёмках».

Сама Агния Дитковските тоже вспоминает о съёмках этого сериала с большим теплом: «Было невероятно комфортно работать с братьями Чадовыми и режиссёром Алексеем Чистиковым. Это был проект, на съёмки которого я бежала с огромным удовольствием! Наверное, это тот случай, когда всё совпало ровно так, как должно было быть!».

Но самые сильные эмоции пережил Андрей Чадов. К сцене, в которой он выходит из дома и попадает под обстрел, актёр готовился очень серьёзно. Андрей Чадов: «После первого дубля мне стало плохо, вызвали скорую. То ли давление так сильно повысилось, то ли приступ панической атаки, ведь я весь побелел. Врачи приехали, дали мне валерьянку, посмеялись и уехали».

А Алексей Чадов настолько вдохновился сюжетом картины, что записал трек «Не страшно», который можно услышать в сериале.
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фотографии >>
Братья Чадовы разберутся с московской мафией фотографии
Братья Чадовы разберутся с московской мафией фотографии
Братья Чадовы разберутся с московской мафией фотографии
Братья Чадовы разберутся с московской мафией фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Наталья Романенко   2.02.2017 - 13:55
Самые лучшие браться в мировом кинематогрфе! Красота, обаяние, талант ,мужской шарм - все при них! читать далее>>
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