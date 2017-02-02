Гром грянет в феврале

Фильм, снятый по мотивам одноимённого комикса издательства Bubble, рассказывает про опытного следователя из Санкт-Петербурга майора Игоря Грома, непримиримого борца с преступностью. Известный своим пробивным характером, неимоверной силой, пытливым умом и неподкупностью он представляет образ идеального полицейского.
Отделение банка подвергается нападению банды в масках хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
. Служба охраны не может справиться с грабителями… и только Майор Гром, оказавшийся в банке по чистой случайности, может остановить это дерзкое преступление. Как утверждают создатели картины, уникальные технологии съёмок задают совершенно новую планку для российского кино. По их словам, специально для фильма была разработана новая технология круговой съёмки, которая придала экшен-сценам бешеную динамику. В роли майора Грома – Александр Горбатов
. В фильме также снялись Иван Фоминов
, Антон Кузнецов
, Данила Якушев
и Ойсель Море Дейспагне
. Режиссёр – Владимир Беседин
, авторы сценария – Владимир Беседин и Артём Габрелянов
. Бюджет картины оценивают в миллион долларов.
Трейлер фильма впервые был представлен на фестивале Comic Con Russia осенью 2016 года, где его с восторгом встретила многотысячная толпа фанатов комикса. А на TouTube трейлер «Майора Грома»
набрал почти 2 миллиона просмотров.
Увидеть премьеру первой экранизации российского комикса можно будет в Москве 15 февраля
в кинотеатре «Пионер». На следующий день состоится закрытый показ в Санкт-Петербурге. 19 февраля
«Майора Грома» покажут на сайте Life.ru в 21:00
.
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