Рианна остановится в «Мотеле Бейтсов»

Канал A&E выложил в сети трейлер заключительного сезона сериала «Мотель Бейтсов», снятого по мотивам культового фильма Альфреда Хичкока«Психо». Создатели приквела сдержали обещание, данное в июле прошлого года, и роль Мэрион Крейн исполнит популярная певица и актриса Рианна. Несмотря на то, что в трейлере она появляется всего на несколько секунд, этого достаточно, чтобы заметить смену имиджа звезды: ради съёмок в сериале Рианна снова сделала короткую стрижку.
Сериал «Мотель Бейтс» является предысторией «Психо» Альфреда Хичкока, однако его действие перенесено в наши дни. После смерти мужа Норма Бейтс вместе со своим сыном-подростком Норманом переезжает в тихий городок под названием Вайт-Пайн Бэй в Орегоне, где она покупает небольшой мотель и дом, принадлежавший ранее семье Саммерс.
Психологический триллер Хичкока «Психо» считается вершиной жанра. По сюжету молодая женщина Мэрион Крэйн, скрываясь от полиции, останавливается в уединённом мотеле, управляющий которого – Норман – страдает раздвоением личности. Норман убивает Мэрион в душе. Эта сцена считается одной из самых известных в мировом кинематографе, так что на Рианну возложена нелёгкая задача, ведь, как ожидается, певица повторит её и в сериале.
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