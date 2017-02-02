TV1000 отмечает «День сурка»

2 февраля
канал TV1000 предлагает российским зрителям отметить национальный праздник жителей Америки и Канады. Чтобы почувствовать «дух торжества» в России впервые покажут культовую комедию «День сурка»
12 раз подряд.
По сюжету главный герой Фил Хонорс приезжает в небольшой городок под названием Панксатони сделать репортаж о сурке Филе. По традиции, каждый год местные жители будят зверька. Наблюдая за его поведением, они пытаются предсказать ранний или поздний приход весны. Самовлюбленный и эгоистичный Фил (в исполнении великолепного Билла Мюррея
) ненавидит свою работу и всю рутину, которая его окружает. Однако жизнь готовит ему сюрприз. Ему предстоит прожить 2 февраля 34 раза.
Пока главный герой пытается найти выход из необычной ситуации, телеканал TV1000 предлагает посмотреть эту удивительную киноленту 12 раз за сутки, начиная с 6.10 утра 2 февраля и каждые последующие 2 часа.
Расписание фильма «День сурка» [12+] на TV1000 (время московское):
06:10 День сурка
08:10 День сурка
10:10 День сурка
12:10 День сурка
14:10 День сурка
16:10 День сурка
18:10 День сурка
20:10 День сурка
22:10 День сурка
00:10 День сурка
02:20 День сурка
04:10 День сурка
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