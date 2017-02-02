Фанаты «Игры престолов» назвали потенциальных покойников

Сотрудники сайта Sports Betting Experts провели опрос среди 10 тысяч любителей сериала «Игра престолов»
, на основе которого составили рейтинг персонажей, имеющих все шансы погибнуть в седьмом сезоне. Результаты опубликованы на портале Entertainment Weekly, сотрудничающим со Sports Betting Experts.
Лидером среди претендентов на выбывание из проекта стал Теон Грейджой. Скорую кончину ему предсказали 14% опрошенных. На втором месте леди Мелисандра – в её смерти уверены 8% респондентов. На третьем и четвёртом местах расположились Давос Сиворт (7,23%) и Джорах Мормонт (7,11%) соответственно.
Кроме того, в рейтинг потенциальных мертвецов попали Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Арья Старк.
Премьера седьмого сезона «Игры престолов»
предположительно ожидается 25 июня
. Он станет предпоследним в телесериале и будет состоять из шести эпизодов.
обсуждение >>