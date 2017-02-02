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Фанаты «Игры престолов» назвали потенциальных покойников

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2 февраля 2017
Сотрудники сайта Sports Betting Experts провели опрос среди 10 тысяч любителей сериала «Игра престолов», на основе которого составили рейтинг персонажей, имеющих все шансы погибнуть в седьмом сезоне. Результаты опубликованы на портале Entertainment Weekly, сотрудничающим со Sports Betting Experts.

Фанаты «Игры престолов» назвали потенциальных покойников

Лидером среди претендентов на выбывание из проекта стал Теон Грейджой. Скорую кончину ему предсказали 14% опрошенных. На втором месте леди Мелисандра – в её смерти уверены 8% респондентов. На третьем и четвёртом местах расположились Давос Сиворт (7,23%) и Джорах Мормонт (7,11%) соответственно.

Кроме того, в рейтинг потенциальных мертвецов попали Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Арья Старк.

Премьера седьмого сезона «Игры престолов» предположительно ожидается 25 июня. Он станет предпоследним в телесериале и будет состоять из шести эпизодов.
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Фанаты «Игры престолов» назвали потенциальных покойников фотографии
Фанаты «Игры престолов» назвали потенциальных покойников фотографии
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