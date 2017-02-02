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Создатель «Шерлока» заступился за проект

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Новости кино >>
2 февраля 2017
Исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гэтисс рассказал в интервью The Guardian о неизбежности критики четвёртого сезона сериала «Шерлок».

Создатель «Шерлока» заступился за проект


Артист считает, что успешные и популярные проекты нередко сталкиваются с негативной реакцией. Гэтисс добавил: «Мы даже раздумывали над тем, чтобы назвать одну из серий Backlash («Негативная реакция»), потому что время для этого пришло». Он напомнил, что третий сезон «Лиги джентльменов», в которой Гэтисс также выступал и как создатель, и как актёр, был встречен очень холодно. Тем не менее, сейчас, по словам актёра, это шоу стало «признанной классикой».

Ранее The Guardian подверг критике в одном из обзоров развязку «Шерлока», обвинив создателей сериала в попытке сделать из главного героя Джеймса Бонда.

В январе сообщалось, что последнюю серию нового сезона «Шерлока», утёкшую в сеть накануне премьеры, посмотрело рекордно низкое число российских телезрителей – 13,7%.
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Создатель «Шерлока» заступился за проект фотографии
Создатель «Шерлока» заступился за проект фотографии
Создатель «Шерлока» заступился за проект фотографии
Создатель «Шерлока» заступился за проект фотографии
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