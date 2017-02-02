Создатель «Шерлока» заступился за проект

ревью

Рената Литвинова и Сергей Светлаков будут выбирать лучших

По мнению опрошенных поклонников сериала, Теон Грейджой вряд ли переживёт новый сезон.

Интервью

Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.